H&M:n Kajaanin myymälä on kahdessa kerroksessa Kauppapaikka 18 -liikekeskuksessa.

Kauppapaikka 18 sai uudet omistajat Kajaanissa — ”Nyt oli oikea aika tehdä uusi investointi”

Jukka Keränen Kainuun Sanomat

Kajaanin keskeisellä paikalla Kauppakadulla sijoitseva Kauppapaikka 18 on saanut uudet omistajat. Kauppapaikka 18 on Kajaanin ainoa kauppakeskus ja on palvellut asiakkaitaan vuodesta 1990.

Kajaanilainen B&E Rakennuttajat on ostanut Kauppapaikka 18:n koko osakekannan helsinkiläiseltä sijoitusyhtiöltä