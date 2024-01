Kulttuuri

Janne Hyytiäinen on näytellyt useissa Aki Kaurismäen elokuvissa. Uusimpana Kuolleissa lehdissä. Kuva: Jarno Hiltunen

Kaurismäen Kuolleet lehdet ei päässyt jatkoon Oscar-kisassa

Vuoden 2023 Oscar-palkinnot jaetaan Los Angelesissa 11. maaliskuuta.

STT– Kainuun Sanomat

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet (Fallen Leaves) ei selvinnyt viiden Oscar-ehdokkaan finaalilistalle parhaan kansainvälisen elokuvan sarjassa. Viisi ehdokasta valittiin 15 elokuvan joukosta.

Finaalilistalle päätyivät Io Capitano (Italia), Perfect Days (Japani), Society of the Snow (Espanja), The Teache