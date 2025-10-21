Kotimaa
Kehujen ja kosketusten takana pahat aikomukset – tätä kaikkea on grooming
Groomaaja on aikuinen, joka pyrkii houkuttelemaan lasta seksuaalisiin tarkoituksiin. Asiantuntija kertoo, kuinka groomingin voi tunnistaa ja kuinka lapsia voi suojata siltä.
Tuntematon aikuinen kommentoi lapsen selfieitä imartelevasti. Siitä alkaa viestittely, jossa jutellaan ensin arjen kuulumisista. Yhä useammin aikuinen haluaa kysellä lapsen murrosiästä ja siitä, millainen keho tällä on. Hän kehuu lapsen olevan kypsä ikäisekseen.
Nuorten urheilujoukkueen valmentaja ha