Paikallisuutiset

Kekseliäisyys karsii kustannuksia – Uma ja Reijo Nissi rakentavat kotia kierrättämällä vanhaa

Uma ja Reijo Nissi ovat rakentaneet Pesiön vanhasta kyläkoulusta kodin, jossa vanha saa uuden elämän – ja eläimetkin ovat osa arkea. Kukot kävivät talvisen pakkaspäivän piipahduksen sisätiloissa. Kuva: Riitta Mäkeläinen

Vanha kyläkoulu Suomussalmen Pesiöllä ei ole sisustettu kaupan tusinatavaralla. Se on rakennettu vanhasta ja kierrätetystä, pala palalta ja rakkaudella. Kaikki ei ole valmista, eikä tarvitsekaan – kodin rakentaminen etenee omaa rytmiään, eikä ehken koskaan tule täysin valmiiksi.

Riitta Mäkeläinen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Uma ja Reijo Nissin keittiössä kattilat roikkuvat vanhoissa naulakoissa, jotka ovat löytäneet uuden tehtävän säilytyspaikkoina. Ratkaisu on käytännöllinen: kaikki on käden ulottuvilla ja esillä, eikä kaappeihin kätkeydy mitään turhaa.

Keittiön allas on löytynyt tontilta, samoin hanat. Reijo Nissi on