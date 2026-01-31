Paikallisuutiset
Kekseliäisyys karsii kustannuksia – Uma ja Reijo Nissi rakentavat kotia kierrättämällä vanhaa
Vanha kyläkoulu Suomussalmen Pesiöllä ei ole sisustettu kaupan tusinatavaralla. Se on rakennettu vanhasta ja kierrätetystä, pala palalta ja rakkaudella. Kaikki ei ole valmista, eikä tarvitsekaan – kodin rakentaminen etenee omaa rytmiään, eikä ehken koskaan tule täysin valmiiksi.
Uma ja Reijo Nissin keittiössä kattilat roikkuvat vanhoissa naulakoissa, jotka ovat löytäneet uuden tehtävän säilytyspaikkoina. Ratkaisu on käytännöllinen: kaikki on käden ulottuvilla ja esillä, eikä kaappeihin kätkeydy mitään turhaa.
Keittiön allas on löytynyt tontilta, samoin hanat. Reijo Nissi on