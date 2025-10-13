Kulttuuri

Ulkomaankirjeenvaihtaja Maxim Fedorov on tuttu Ylen uutislähetyksistä. Kuva: Oleksandr Koreskyi

Kertomuksia Ukrainan ja Suomen suhteista – kirjailija ja toimittaja Maxim Fedorov saapuu Kajaaniin

Kajaanin pääkirjastolla kuullaan YLE:n ulkomaankirjeenvaihtajaa Maxim Fedorovia keskiviikkona.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yleisradion Ukrainan kirjeenvaihtajana tuttu toimittaja, kirjailija Maxim Fedorov vierailee Kajaanissa keskiviikkona lokakuun 15. päivä. Vierailu järjestetään pääkirjaston yläkerran Maria-salissa kello 18 ja on kaikille avoin tilaisuus.

Fedorov vierailee myös Sotkamossa ja Kuhmossa. Kuhmossa Fedorovi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä