Keskustan Teuvo Hatva: Nato-optio on lunastettava

Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta kantautuu päivä päivältä raaempia kuvia ja uutisia. Siviileihin kohdistuneet väkivallanteot sekä järjestelmällinen kaupunkien ja infrastruktuurin tuhoaminen jatkuu jo toista kuukautta.

Suomessa keskustelu varautumisesta ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta jatkuu vilkkaana. Useat puolueet ja kansanedustajat ovat ilmaisseet näkökantojaan, ja kansan mielipidettä varsinkin Natosta kartoitetaan jatkuvilla gallupeilla.

Kuten moni muukin, olen pitänyt Suomen Nato-optiomahdollisuutta riittävänä Ukrainan sotaan saakka. Koko maan puolustaminen vahvoilla puolustusvoimilla, huoltovarmuudesta huolehtiminen ja puolueettomuuteen nojaava ulkopolitiikka on ollut vastaus Venäjän sotilaspolitiikalle.

Putinin valtakaudella Venäjän ulkopolitiikkaan on tullut tapa, jossa politiikkaa säännönmukaisesti jatketaan asevoimilla. Näin on toimittu Tšetšeniassa, Georgiassa, Syyriassa ja nyt Ukrainassa. Valko-Venäjän oppositio on tukahtunut, ja maa on liukunut Venäjän syleilyyn.

Tässä itäisessä inhorealistisessa maailmassa ei arvoa anneta demokratialle, vapaudelle ja kansainväliselle oikeuskäsitteelle, vaan ainoa merkitys on sotilaallisella voimalla. Valitettavaa sinänsä, mutta tällä perustavalla tavalla muuttuneessa Euroopassa on vaikea nähdä tilannetta, jossa myöntyväisyydellä ja esimerkiksi energian kautta tai muilla kaupallisilla sidoksilla voitaisiin vaikuttaa Venäjän kehitykseen myönteisesti.

Kuten Suomen kansakin gallupeissa selkeästi osoittaa, on Nato-option lunastamisen aika käsillä. Onneksi Suomessa parlamentarismi toimii ja eduskunnan puhemies Matti Vanhasen koordinaatioryhmä selvittää eduskuntapuolueiden kantoja.

Olen tyytyväinen, jos nyt käsillä oleva maailmantilanne mahdollistaa Suomelle harkitun ja punnitun muutoksen neutraalista maasta länsimaailman yhtenäisen puolustusliiton täysivaltaiseksi jäseneksi. Se olisi looginen ja selkeä askel siinä kehityskulussa, joka on vienyt Suomea itsenäistymisen alkuajoista asti osaksi vapaiden ja demokraattisten valtioiden ryhmittymää ja turvaisi osaltaan Suomen rajojen koskemattomuutta.

Teuvo Hatva

Kajaani