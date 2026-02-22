Urheilu
Kiva HT suuntaa pudotuspeleihin runkosarjan voittajana – ”Tämä ei vielä riitä meille”
II divisioonan runkosarjan voitto ratkesi vasta päätöskierroksella. Runkosarjan voittajana Kiva HT sai vahvat asetelmat pudotuspeleihin.
Jääkiekon miesten II divisioonassa pohjoislohkossa pelaavalla Kuhmon Kiva HT:lla oli runkosarjan päätöskierroksella yksi tavoite: ottaa runkosarjan voitto.
Ennen päätöskierrosta Kiva HT oli kolme pistettä Kemijärven Kiekkoa edellä, joten yksikin piste lauantaisesta ottelusta Nivalan Cowboysia vastaan