II divisioonan runkosarjan voittanut Kuhmon Kiva HT kohtaa pudotuspelien avauskierroksella Et-Pon. Joukkueet kohtasivat toisensa tammikuussa Kuhmossa. Kuva: Mari Heikura

Kiva HT suuntaa pudotuspeleihin runkosarjan voittajana – ”Tämä ei vielä riitä meille”

II divisioonan runkosarjan voitto ratkesi vasta päätöskierroksella. Runkosarjan voittajana Kiva HT sai vahvat asetelmat pudotuspeleihin.

Kainuun Sanomat

Jääkiekon miesten II divisioonassa pohjoislohkossa pelaavalla Kuhmon Kiva HT:lla oli runkosarjan päätöskierroksella yksi tavoite: ottaa runkosarjan voitto.

Ennen päätöskierrosta Kiva HT oli kolme pistettä Kemijärven Kiekkoa edellä, joten yksikin piste lauantaisesta ottelusta Nivalan Cowboysia vastaan

