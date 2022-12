Kolumni: Perunasta

Peruna on tärkeä asia suomalaisille, se on itänyt kielenkin käyttöön. Asia voi olla kuuma peruna, lapsia voidaan kutsua mukuloiksi ja ilmaisu punainen tupa ja perunamaa kuvaa idyllistä elämää. Peruna taitaa myös olla ainut vihannes, josta on tehty suomalainen kokopitkä elokuva…