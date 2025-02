Kolumnit

Kuva: Jussi Pohjavirta

Kolumni: Suomi-neidon synkkä peruna

Maija Räsänen Kainuun Sanomat

Inhoan sanoja trauma ja narsisti. Some, media ja kyökkipsykologiset keskustelut eivät muita sanoja vaikuta välillä tuntevan. Joka toisella valovoimaisella somepersoonalla on traaginen trauma, joka toinen kaverin kaverin yksän ex on narsisti.

Onhan näissä termeissä toen perrää, muistuttaa nimimerkki ”