Kolumni: Vapaaksi suoritusvankilasta

Korkeakouluopiskelijoiden henkinen pahoinvointi on ennätystasolla. Psyykkisiä vaikeuksia on jo yli puolella opiskelijoista, ilmenee THL:n viime joulukuussa tekemästä tutkimuksesta. Hoitoa vaatisi useampi kuin joka kolmas opiskelija. Jopa 13 prosentilla on diagnosoitu masennus.

Oireilevien…