Koronassa mennään kohti kesää ja normaalimpaa aikaa – yleisötapahtumissa säilynee rajoituksia

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat olleet Kainuussa henkilömäärältään rajattuja viime syksystä lähtien ja ravintolatoimintaa on rajoitettu eri tavoin.

Kainuussa epidemian maltillisuus on tarkoittanut vähäisempiä vaikutuksia elinkeinoelämään verrattuna alueisiin, joilla on jouduttu kokonaan sulkemaan ravintoloita tai muita yrityksiä. Rokotusten edistyminen luo toivoa kohti tavanomaisempia aikoja, mutta millaisia on vielä kovin hankalaa arvioida, Kainuun sote toteaa koronatiedotteessaan.

Kainuussa on nyt THL:n tilaston mukaan rokotettu 22,3 prosenttia väestöstä.

– Keskustelu exit-strategiasta tarkoittaa muualla siirtymistä tilanteeseen, jossa Kainuussa on oltu jo pitkään. Nykytiedon valossa odotettavissa on, että kesää kohden Kainuussa on muuten jotakuinkin tavanomaista, mutta yleisötapahtumissa säilynee rajoituksia, ennakoi Olli-Pekka Koukkari Kainuun sotesta.

Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta

Kainuussa koronarokotukset laajennetaan riskiryhmään 1 kuuluville 1957–1971 syntyneille. Riskiryhmään 1 kuuluvilla on vakavalle koronataudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila.

Ajanvarauksen takaisinsoitossa voi kestää useita vuorokausia, joten suositeltavaa on käyttää Omasoten ajanvarausta. Vapaita aikoja lisätään rokotteiden saatavuuden mukaan.

Rokotteiden saatavuuteen ja lisäohjeisiin kohdistuu edelleen epävarmuuksia, joten muutoksia järjestelyihin tulee jatkossakin. Muutokset voivat aiheuttaa viivästyksiä väestön rokotuksiin. Rokotteita käytetään kansallisten ohjeiden ja saatavuuden mukaan, eikä niitä voi valita itse.

Varaus- ja muut ohjeet on koottu Kainuun soten infosivulle sote.kainuu.fi/koronarokotukset .