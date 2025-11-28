Paikallisuutiset

Kajaanin Keskuskoulun oppilaat toivovat, että keskustelua koulutyön järjestämisestä olisi enemmän. Samalla he toivovat, että mahdollisimman moni nuori kertoisi avoimesti omista toiveistaan kouluarjessa, jotta aikuiset kuulisivat toiveet. Kuva: Miika Manninen

Koulutyö kuormittaa ja uuvuttaa – kajaanilaiset nuoret kertovat, mikä kouluarjessa puristaa

Tämän vuoden kouluterveyskysely paljasti positiivisia kehityssuuntia, mutta samaan aikaan koulu-uupumus on lisääntynyt.

Koulutyö stressaa, koeviikot painavat ja välillä paineet vaikeuttavat unensaantia.

Kajaanilaisten yläkouluikäisten nuorten kokemukset riittämättömyydestä ja koulu-uupumuksesta ovat lisääntyneet selvästi viiden viime vuoden aikana.

Vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä 8.–9.-luokkalaisista vastaajista 15 p

