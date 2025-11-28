Paikallisuutiset
Koulutyö kuormittaa ja uuvuttaa – kajaanilaiset nuoret kertovat, mikä kouluarjessa puristaa
Tämän vuoden kouluterveyskysely paljasti positiivisia kehityssuuntia, mutta samaan aikaan koulu-uupumus on lisääntynyt.
Koulutyö stressaa, koeviikot painavat ja välillä paineet vaikeuttavat unensaantia.
Kajaanilaisten yläkouluikäisten nuorten kokemukset riittämättömyydestä ja koulu-uupumuksesta ovat lisääntyneet selvästi viiden viime vuoden aikana.
Vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä 8.–9.-luokkalaisista vastaajista 15 p