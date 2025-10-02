Ihmiset

Kuhmon uusi rikosylikonstaapeli löytyi Sotkamosta – paikallinen puhetapa tuo hymyn huulille

Kuhmon työyhteisö on ottanut sotkamolaisen Mika Korhosen lämmöllä vastaan. Kuva: Roosa Kärki

Kokemusta poliisin uralta on Mika Korhoselle ehtinyt kertyä jo yli 17 vuotta. Kuhmossa hän on silti uuden edessä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kuhmon poliisiasema sai vahvistusta Sotkamosta, kun Mika Korhonen, 53, aloitti rikosylikonstaapelin virassa paikkakunnalla syyskuun puolivälissä.

Paikalliset työntekijät ovat ottaneet hänet lämmöllä vastaan, mikä on ollut tärkeää aloittelevalle esihenkilölle. Korhonen ei ole aiemmin työskennellyt esi

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä