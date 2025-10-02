Ihmiset
Kuhmon uusi rikosylikonstaapeli löytyi Sotkamosta – paikallinen puhetapa tuo hymyn huulille
Kokemusta poliisin uralta on Mika Korhoselle ehtinyt kertyä jo yli 17 vuotta. Kuhmossa hän on silti uuden edessä.
Kuhmon poliisiasema sai vahvistusta Sotkamosta, kun Mika Korhonen, 53, aloitti rikosylikonstaapelin virassa paikkakunnalla syyskuun puolivälissä.
Paikalliset työntekijät ovat ottaneet hänet lämmöllä vastaan, mikä on ollut tärkeää aloittelevalle esihenkilölle. Korhonen ei ole aiemmin työskennellyt esi