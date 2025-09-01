Paikallisuutiset

Kuhmon vuodeosaston lakkauttamisesta voi seurata karuja kohtaloita: Kari Tolosen äiti odottaa edelleen hoitopaikkaa Kuhmosta

Kuhmolainen Kari Tolonen on nostanut äitinsä tarinaa esille, jotta asioihin saataisiin muutosta, ja vuodeosasto palaisi Kuhmoon. Kuva: Roosa Pirinen

Puolentoista kuukauden aikana Hanna Tolosta siirreltiin kahdeksan kertaa hoitopaikasta toiseen kolmen kunnan välillä. Kari Tolonen haluaa tuoda äitinsä kokemuksen esille, jotta asioihin voitaisiin saada muutosta.

Kainuun Sanomat

Lokakuussa 2024 Kuhmosta lakkautettiin kokonaan paikallinen vuodeosasto, mikä on hankaloittanut monen vanhan ihmisen ja heidän läheistensä elämää.

Mahdollisesti tämän seurauksesta myös kuhmolaisen Kari Tolosen äidin, 89-vuotiaan Hanna Tolosen tila on ottanut isoja harppauksia huonompaan suuntaan.

