Kuhmon vuodeosaston lakkauttamisesta voi seurata karuja kohtaloita: Kari Tolosen äiti odottaa edelleen hoitopaikkaa Kuhmosta
Puolentoista kuukauden aikana Hanna Tolosta siirreltiin kahdeksan kertaa hoitopaikasta toiseen kolmen kunnan välillä. Kari Tolonen haluaa tuoda äitinsä kokemuksen esille, jotta asioihin voitaisiin saada muutosta.
Lokakuussa 2024 Kuhmosta lakkautettiin kokonaan paikallinen vuodeosasto, mikä on hankaloittanut monen vanhan ihmisen ja heidän läheistensä elämää.
Mahdollisesti tämän seurauksesta myös kuhmolaisen Kari Tolosen äidin, 89-vuotiaan Hanna Tolosen tila on ottanut isoja harppauksia huonompaan suuntaan.
Kaik