Paikallisuutiset

Kulttuuriperintökohteiden kartoituksissa tehtiin pieniä löytöjä Hossanjoelta – eivät estä hankkeen etenemistä

Hossanjoella ja Alajoella on tehty arkeologiset inventoinnit, jotta mahdolliset kulttuuriperintökohteet voidaan huomioida koskien täydennyskunnostusten aikana.

Filosofian maisterit, arkeologit Sinikka Kärkkäinen ja Maria Södö Heilu Oy:stä ovat kartoittaneet kulttuuriperintökohteita Hossanjoella ja Alajoella. Kuva: Laura Hiltunen
Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Ennen kuin Suomussalmen Hossanjoen ja Alajoen 13 kosken täydennyskunnostukset voidaan aloittaa, täytyy alueelta kartoittaa mahdollisia kulttuuriperintökohteita.

Tätä työtä ovat tehneet filosofian maisterit, arkeologit Sinikka Kärkkäinen ja Maria Södö Heilu Oy:stä. Viime viikon torstaina Alajoen Saari

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä