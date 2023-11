Viihde

Kun Beatlesit olivat vanhoja pieruja

Pekka Eronen Kainuun Sanomat

palaute@lannenmedia.fi

Viikko sitten maailmaa ilahdutettiin uudella Beatles-sävelmällä Now and Then. Yhtyeen elossa olevat jäsenet Paul McCartney ja Ringo Starr työstivät sen John Lennonin vanhan kotidemon pohjalta. Joulukuussa 1980 kuolleen Lennonin ääni soi tekoälyn ansiosta kirkkaana ja läsnäoleva