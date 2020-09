Kun meri ei jäädykään ja koti sulaa alta – dokumentti näyttää, kuinka ilmasto on muuttunut kymmenessä vuodessa ja vaikuttanut alkuperäiskansojen elämään

Avoin meri – jäinen maa

★★★ Aivan hullu talvi, ihmiset ihmettelevät Alaskassa Tšuktšinmeren rannalla. Meri velloo vapaana, vaikka on talvi. Yleensä meri on jäässä syksystä pitkälle kevääseen.

Ruotsin yleisradioyhtiön saamenkielinen toimitus palaa paikoille, joissa se on käynyt kymmenen vuotta sitten. Ohjelmassa nähdään, kuinka ilmasto on tänä aikana muuttunut ja miten se on vaikuttanut luonnon keskellä asuviin alkuperäiskansoihin.

Alaskalaiset Patrick ja Holly asuvat kahden pienen lapsensa kanssa saarella Sarichefin saarella. Tänne ilmastonmuutos iskee erityisen rankasti.

Ikirouta sulaa ja meri velloo vapaana. Eroosion vuoksi koko pikku kaupunki on vaarassa. Arvioiden mukaan siellä voi asua enää maksimissaan 15 vuotta. Sitten saari katoaa ja maa sulaa pois alta.

Yhteisö suunnittelee siirtoa toiseen paikkaan. Mutta kuka maksaa tiet, rakennukset? Paikalliset ovat katkeria, sillä he kokevat liittovaltion täysin unohtaneen heidän.

Tulevaisuus ahdistaa

Tutumpaa asiaa on Ruotsin Lapista, jossa Airan perhe joutuu ponnistelemaan löytääkseen poroilleen laitumia. Kun lumi jatkuvasti sulaa ja jäätyy, maasta tulee jäistä, eivätkö porot saa sieltä jäkälää.

Kasvoilta kuvastuvat huoli ja ahdistus. Tulevaisuus näyttäytyy tuskaiselta. Ihmisten hartain toive on, että he saisivat jatkaa elämistä tällä tavoin, kun ovat oppineet vanhemmilta ja isovanhemmilta.

