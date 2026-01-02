Ihmiset
Kun Taipaleessa loppui karjanpito, navetta ei jäänyt tyhjilleen – hirvenmehtuu tietää töitä kuhmolaiselle lihanjalostamolle
Kuhmolaisesta Taipaleen Lihansavustamosta on kolmen vuosikymmenen aikana lähtenyt maailmalle yli miljoona lihasäilykepurkkia.
Taipaleen tilan historia Kuhmossa ulottuu 1870-luvulle, jolloin Heikki Komulaisen isoukki perheineen asettui asumaan Sylväjänniemelle. Hänen isänsä aloitti ammattimaisemman maatalouden harjoittamisen, jota Komulainen jatkoi vuoteen 2017 asti, kunnes karjanpito lopetettiin. Tänä päivänä Taipaleessa t