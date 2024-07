Hyvinvointi

Kuoleman kohtaaminen lempeästi ja kunnioittavasti: Kuolindoula Heidi Luusua auttaa kuolevia ja heidän läheisiään

Kuolindoulan työ on olla tukihenkilönä kuolevalle ihmiselle ja hänen läheisilleen. Doula tukeekin asiakkaita ja hänen läheisiään koko hoitoprosessin ajan. Heidi Luusua kuvattiin Kemijärven kulttuurikeskuksen pihamaalla. Kuva: Anette Kerkelä

Työssään Heidi Luusualle on vahvistunut käsitys siitä, kuinka jokainen asiakas on erilainen. Monesti heitä kuitenkin yhdistää yhteinen tunne, ja se on kuolemanpelko.

Anette Kerkelä Kainuun Sanomat

Heidi Luusualla on ammatti, joka on vielä varsin harvinainen Suomessa. Tässä ammatissa hän tarjoaa tukea, lohtua ja opastusta joko itse kuolevalle tai hänen läheisilleen. Kemijärveläisen Luusuan mielestä työssä tärkeitä ominaisuuksia onkin suuri sydän, isot korvat ja loputon aika keskusteluille.

Kuol