Paikallisuutiset

Hyrynsalmen uusi kunnanjohtaja Jouni Ponnikas on ollut tyytyväinen ensimmäiseen kuukauteensa. Kuva: Juhani Eskola

Kuukauden Hyrynsalmea johtanut Jouni Ponnikas: ”Todella mukavaa on ollut heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien”

Hyrynsalmen uusi kunnanjohtaja Jouni Ponnikas siirtyi nykyiseen pestiin Kainuun liiton aluekehitysjohtajan paikalta. Hän korvasi eläkkeelle jääneen kunnanjohtajan Heimo Keräsen.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Jouni Ponnikas on työskennellyt kuukauden ajan Hyrynsalmen uutena kunnanjohtajana.

Heimo Keräsen eläköitymisen myötä kunnanjohtajan paikalle istahtanut sotkamolainen on hypännyt uuteen tehtävään intoa puhkuen.

– Alku on ollut tutustumista uusiin asioihin - niitä onkin tullut valtavasti vastaan. Hyppää

Kommentoi Ilmoita asiavirheestä