Paikallisuutiset
Kuukauden Hyrynsalmea johtanut Jouni Ponnikas: ”Todella mukavaa on ollut heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien”
Hyrynsalmen uusi kunnanjohtaja Jouni Ponnikas siirtyi nykyiseen pestiin Kainuun liiton aluekehitysjohtajan paikalta. Hän korvasi eläkkeelle jääneen kunnanjohtajan Heimo Keräsen.
Jouni Ponnikas on työskennellyt kuukauden ajan Hyrynsalmen uutena kunnanjohtajana.
Heimo Keräsen eläköitymisen myötä kunnanjohtajan paikalle istahtanut sotkamolainen on hypännyt uuteen tehtävään intoa puhkuen.
– Alku on ollut tutustumista uusiin asioihin - niitä onkin tullut valtavasti vastaan. Hyppää