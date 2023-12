Koti-Kajaani

Kuuloluuri: Ennen kaikki oli paremmin, jopa valokuvat

“Tuntuu hieman oudolta tämä pimeydestä ja kaamoksesta valittaminen. Jos ihmisellä on sisäisesti voimavaroja, niin ei se ulkoinen tunnu silloin missään”, soittaja pohtii.

“Huom vielä! Outoa on, ettei siitä älyä, että on henkilökunnan parkki, kun on lämpötolppa... isolla lukee kyltissä. Jälleen oli kaikki paikat ajettu täyteen. Ei ole kiva tulla töihin. Älkää touhottako menemään... Skoda. Toyota. Kia. Joulupäivänä...” Olen ihmeissäni ojentaa.

"Niin se vain on, että joulu on joka vuosi ja kaikilla, halusipa sitä tai ei. Toisille se on mahdollisuus viettää joulu, miten itse tahtoo. Toisten on pakko selvitä siitä jotenkuten. Lohduttaisin heitä, että sehän on vain niin lyhytaikainen ja ohimenevä ilmiö elämänmittaisessa matkassa. Kyllä siitä selviää", soittaja rohkaisee.

"Ennen kaikki oli paremmin, sanotaan. Niin oli. Valokuvatkaan eivät valehdelleet. Yleinen toteamus oli, että valokuva ei valehtele. Nyt valokuviinkaan ei voi luottaa. Niitähän voi muokata nykytekniikalla vaikka minkälaisiksi. Totuutta ei ole olemassakaan, siis valokuvatkin valehtelevat", luurissa mietitään.

"Hyvät Kajaanin päättäjät ja virkahenkilöt, kutsukaa ne sotkamolaiset virkamiehet kylään ja kertomaan, miten se rantarakentaminen mahdollistetaan. Apua voi kysyä, ettei tarvitse vuositolkulla vatvoa, ettei onnistu", Mallia muualta ehdottaa.

"Jutta Urpilainen on sopivin presidentiksi, koska hän hallitsee sekä sisä- että ulkopolitiikan. Hän on ollut politiikassa mukana vuodesta 2003. On ollut valtiovarainministerinäkin ensimmäisenä naisena virassaan. On toiminut useissa kansainvälisissä tehtävissä. Nyt kun kuulumme EU:hun ja Natoon, kansainvälinen tuntemus on tärkeää. On empaattinen, eli kaikista pidetään huolta", soittaja toteaa.

“Vanhoissa kerrostaloissa on todella huono äänieristys. Lähes kaikki kuuluu, jos vain haluaa kuunnella. Joskus on pakko, kun on kotona portaissa liikkuminen ja ovien paukuttelu kuuluu. Eikö oven voisi laittaa kiinni ihan hiljaa? Miesten vessassa käynti kuluu selvästi, kun pissaavat seisaaltaan. Lisäksi äänekkäät lemmenleikit kuuluvat monien seinien läpi, eikö lempiä voisi hiljemminkin...” asukas miettii.

