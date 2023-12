Koti-Kajaani

Kuuloluuri: Miten kainuulaiset kansanedustajat ilkeävät mennä Linnan juhliin?

"Olisi erittäin hyvä jos sorsanruokinta vihdoinkin loppuisi. Luonnonvaraiset eläimet ruokitaan ihmisestä riippuvaiseksi. Lintuhan on opportunisti, ja ottaa ruokansa sieltä mistä helpoiten saa. Hyvät ihmiset, älkää puuttuko luonnon omaan kiertokulkuun. Turha auttaa yksilöitä, kun laji kärsii. Loputtomiin tuota toimintaa kuitenkaan ei voi jatkaa. Ruokinta pahentaa myös jyrsijäongelmaa", toteaa kaupunkilainen.

"Metsänomistajaa kivitetään joka suunnallta. Vähiten valtaa omaisuuteensa on metsäomistajalla itsellään. Lahopuusta on tullut kaikkivoipa ruhtinas, jota on alettu oikein tekemällä lisäämään. E-suomen kuusikoista 15-30 % on juurikäävän lahottamia ja metsissämme makaa myrskytuhopuita miljoonia kuutioita. Teko-pökkelöitä on nyt EU-tirektiivin määräyksellä jätettävä hakkuun yht. suuria määriä. Kun teko-pökkelöt on päättämässä asioista, niin tuloksena on teko-pökkelöitä. Ja tuholaiset lisääntyy", toteaa Teko-Pökkelö.

"Onhan se ihmeellinen tavaratalo! Silloin harvoin, kun asioin, niin on aina vaan yksi kassahenkilö. Jono, siis yksi jono kiemurtelee kuin kastemato. Eikö pelisilmä pelaa vai istuuko johtohenkilöt sen päällä? Tuntuu kaikilla olevan mielipide, et ei tee mieli tulla enää koskaan. Olisiko aika panostaa asiakkaisiin, haloo! Olisko itsepalvelukassat mitään?" tuumaa nimimerkki Fiksun ostamisen puolesta.

"Hei miten te ilkeätte kainuulaiset kansanedustajat mennä Linnan juhliin? Tämmöisiä heikennyksiä tehty köyhille ja kaikki tuollakin on, niin te vaan ilkeätte mennä juhlimaan. Ei tämä ole enää normaalia, että joku tässä varmaan vielä tulee eteen", soittaja älähtää.

"Hyvää itsenäisyyspäivää rakas Suomenmaa! Tulee väkisinkin mieleen sodat, joissa jo kohta kaikki edesmenneet taistelivat maamme puolesta. Moni menetti henkensä, ja jotka selvisivät hengissä, kärsivät koko elämänsä ajan niin henkisesti kuin fyysisesti. Uhrautuivat meidän puolestamme. Osataanko heitä vieläkään arvostaa ja kunnioittaa tarpeeksi? Mitähän mm. nämä edesmenneet taistelijat ajattelisivat tästä nykymenosta, tämänkö takia taisteltiin?" ihmettelee nimimerkki Ed. mennyt isäni oli taistelija.

"Joulua jokaiselle: Jouluvalot ikkunasta loistaa, pimeyden ympäriltä poistaa. Aurinko jos hetken pilkistää, mielen kyllä paremmaksi saa. Valolla on ihmeellinen voima, piristystä mieleen tuo. Jouluvalot, kausivalot virkistää, valoisaksi arjen saa", loruillaan luurissa.

"Venäjä, venäjä, ei me sitä pelätä. Kato, kato, meil on Nato!" luurissa riimitellään.

