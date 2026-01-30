Paikallisuutiset
Kyläläiset järjestävät Vuolijoen Emmakodilla mielenilmauksen – ”Olemme huolissamme kaikista palveluistamme”
Aluehallitus päätti lakkauttaa Emmakodin toiminnan huhtikuun loppuun mennessä.
Kyläläiset järjestävät Vuolijoen Emmakodin parkkipaikalla lauantaina mielenilmauksen.
Aluehallitus päätti lakkauttaa Emmakodin toiminnan huhtikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä yksikössä on kahdeksan pitkäaikaisasukasta sekä yksittäisiä lyhytaikaishoidon asiakkaita.
– Olemme huolissamme kaikista pa