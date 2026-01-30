Paikallisuutiset

Emmakodin aistihuoneessa on koivunrunkoja, eläviä kuusia ja asukkaiden tekemiä käpytauluja. Arkistokuva. Kuva: Emmakoti / Kainuun sote

Kyläläiset järjestävät Vuolijoen Emmakodilla mielenilmauksen – ”Olemme huolissamme kaikista palveluistamme”

Aluehallitus päätti lakkauttaa Emmakodin toiminnan huhtikuun loppuun mennessä.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kyläläiset järjestävät Vuolijoen Emmakodin parkkipaikalla lauantaina mielenilmauksen.

Aluehallitus päätti lakkauttaa Emmakodin toiminnan huhtikuun loppuun mennessä. Tällä hetkellä yksikössä on kahdeksan pitkäaikaisasukasta sekä yksittäisiä lyhytaikaishoidon asiakkaita.

– Olemme huolissamme kaikista pa

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä