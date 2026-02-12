Paikallisuutiset

LähiTapiola Kainuu-Koilllismaan toiminta-alueella vahinkojen kappalemäärä laski, mutta suuria, yli 100 000 euron vahinkoja sattui paljon. Kuva: Marjut Lehto

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille sattuneet suuret vahingot nostivat korvausten määrää viime vuonna

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan viime vuoden liiketulos on edellivuotta merkittävästi pienempi. Toimitusjohtaja Olli Kokkosen mukaan tulokseen vaikuttavat vakuutusyhtiön erilaiset laskentatapamuutokset.

LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vuosi 2025 oli toimitusjohtaja Olli Kokkosen mukaan kaiken kaikkiaan hyvä, vaikkakin erilainen kuin aikaisemmat vuodet.

– Liiketulosta meille tuli viime vuonna 2,1 miljoonaa euroa, joka oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2024 määrä oli 6,2 miljoona

