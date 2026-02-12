Paikallisuutiset
LähiTapiola Kainuu-Koillismaan asiakkaille sattuneet suuret vahingot nostivat korvausten määrää viime vuonna
LähiTapiola Kainuu-Koillismaan viime vuoden liiketulos on edellivuotta merkittävästi pienempi. Toimitusjohtaja Olli Kokkosen mukaan tulokseen vaikuttavat vakuutusyhtiön erilaiset laskentatapamuutokset.
LähiTapiola Kainuu-Koillismaan vuosi 2025 oli toimitusjohtaja Olli Kokkosen mukaan kaiken kaikkiaan hyvä, vaikkakin erilainen kuin aikaisemmat vuodet.
– Liiketulosta meille tuli viime vuonna 2,1 miljoonaa euroa, joka oli merkittävästi pienempi kuin edellisenä vuonna.
Vuonna 2024 määrä oli 6,2 miljoona