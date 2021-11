Larry David käy kohti uusia pettymyksiä Seinfeldiäkin onnistuneemmassa sarjassa

Larry David loi yhdessä Jerry Seinfeldin kanssa 1990-luvun menestyssarjan stdClass loi yhdessä stdClass kanssa 1990-luvun menestyssarjan stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass stdClass . Terävällä kynällä kirjoitetussa tilannekomediassa nahkea arki tuli vastaan ravintoloissa, pesuloissa, kyläreissuilla, kuntosalilla ja kaikkialla muualla, jossa oli vaara joutua tekemisiin tuntemattomien ihmisten kanssa. Seinfeld . Terävällä kynällä kirjoitetussa tilannekomediassa nahkea arki tuli vastaan ravintoloissa, pesuloissa, kyläreissuilla, kuntosalilla ja kaikkialla muualla, jossa oli vaara joutua tekemisiin tuntemattomien ihmisten kanssa.

Silti Seinfeld oli sarja, jossa ei – yhden päähenkilön, George Costanzan, ikimuistoisen määritelmän mukaan – "tapahtunut mitään". Siihen nähden oli melkoista, että sarjaa riitti yhdeksän kauden verran.

Mutta David on omillaan pannut vielä paremmaksi. 2000-luvun taitteessa hän loi oman sarjansa, jossa arki on vielä nahkeampaa – päähenkilöstä puhumattakaan. Tyhjästä on riittänyt nyhjäistävää aina vain. Curb Your Enthusiasm (Jäitä hattuun) astelee kohti uusia pettymyksiä jo yhdettätoista kautta.

Keskushenkilö on tislattu versio Davidista itsestään. Seinfeldillä rikastunut Larry pyörii Los Angelesissa ja löytää päivittäin jotain vian tai parantamisen aihetta, usein vessoista. Muu maailma vain ei ole samalla taajuudella, joten mekkalaa seuraa.

Voisi kuvitella, ettei rikkaan, valkoisen, yli keski-ikäisen, juutalaisen – ja kaljun – miehen koettelemuksissa ei ole näinä maailmanaikoina enää mitään seuraamisen arvoista, saati hauskaa. Nillitystä ja ennakkoluulottomuutta yllättävästi yhdistelevä Curb Your Enthusiasm potkii kuitenkin onnistuneesti vastavirtaan.

Parhaimmillaan se on onnistunut purkamaan amerikkalaisessa yhteiskunnassa jyllääviä muureja ja ennakkoluuloja. Yhdessä kuluvan kauden jaksossa liberaali Larry jaksaa kantaa huolta jopa Ku Klux Klan -miehen sotkuisesta kaavusta.

Vuosien varrella David on koonnut kasaan vakioporukan, joiden kanssa peruskuvioita muunnellaan. Se on tarpeen sarjassa, jonka jaksoille hän kirjoittaa vain pohjakuviot. Dialogit improvisoidaan kuvauksissa.

Siksi taso heittelehtii kohtauksesta ja jaksosta toiseen. Ilotulitusta vaille ei ole silti jääty koskaan.

Curb Your Enthusiasm HBO:lla