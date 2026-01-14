Hyvinvointi
Lauantaina Vuokatissa rakastutaan talviuintiin – Töppöset, pipo, uimapuku ja pyyhe mukaan
Vuokatin Latu ja Polku järjestää vuotuisen Rakastu talviuintiin -tapahtuman lauantaina 17. tammikuuta viime vuoden tapaan Vuokatti Sportin rantasaunalla ja avannolla.
Vuokatti Sportin rantasaunalla pääsee tulevana lauantaina kokeilemaan opastetusti avantouintia. Toista kertaa Vuokatissa järjestettävään tapahtumaan odotetaan runsaasti väkeä.
– Viime vuonna taisi olla 70 ihmistä. Kyllä se yllätti meidät, että väkeä oli noin paljon. Odotetaan samanlaista, tapahtumava