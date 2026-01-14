Hyvinvointi

Arkistokuvassa Helena Hyvönen (vasemmalla) ja Elina Jylhä avannossa Sotkamon talviuintipaikalla Rakastu talviuintiin -teemaviikolla. Kuva: Noora Limnell

Lauantaina Vuokatissa rakastutaan talviuintiin – Töppöset, pipo, uimapuku ja pyyhe mukaan

Vuokatin Latu ja Polku järjestää vuotuisen Rakastu talviuintiin -tapahtuman lauantaina 17. tammikuuta viime vuoden tapaan Vuokatti Sportin rantasaunalla ja avannolla.

Kainuun Sanomat

Vuokatti Sportin rantasaunalla pääsee tulevana lauantaina kokeilemaan opastetusti avantouintia. Toista kertaa Vuokatissa järjestettävään tapahtumaan odotetaan runsaasti väkeä.

