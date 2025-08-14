Paikallisuutiset

Luonnonmukaisesti viljeltyjä leikkokukkia kasvattava Anniina Oiva sanoo, että jos yhtään innostaa yrittää, kannattaa tehdä asialle jotain - meillä on kuitenkin vain yksi elämä. Kuva: Elisa Korhonen

Leikkokukkafarmilla luovuus kukkii kirjaimellisesti - tänä kesänä kimppuja voi ostaa maitolaiturilta

Koutaniemellä toimivalla luomu-leikkokukkafarmilla yrittämiselle on tilaa ja mahdollisuuksia. Yrittäjä Anniina Oiva haluaa kannustaa kokeilemaan yrittämistä, jos idea on selkeänä mielessä.

Elisa Korhonen Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuusi vuotta sitten Posiolta kotoisin oleva Anniina Oiva puolisoineen muutti Kajaanin Koutaniemelle vanhalle tilalle. Tarkoitus oli ollut lähteä maailmanympärysmatkalle, mutta tilanteet muuttuivat ja Oivan ainainen haave päästä asumaan maalla lampaiden ja kanojen kanssa täyttyi.

Maatila inspiroi koke