Leikkokukkafarmilla luovuus kukkii kirjaimellisesti - tänä kesänä kimppuja voi ostaa maitolaiturilta
Koutaniemellä toimivalla luomu-leikkokukkafarmilla yrittämiselle on tilaa ja mahdollisuuksia. Yrittäjä Anniina Oiva haluaa kannustaa kokeilemaan yrittämistä, jos idea on selkeänä mielessä.
Kuusi vuotta sitten Posiolta kotoisin oleva Anniina Oiva puolisoineen muutti Kajaanin Koutaniemelle vanhalle tilalle. Tarkoitus oli ollut lähteä maailmanympärysmatkalle, mutta tilanteet muuttuivat ja Oivan ainainen haave päästä asumaan maalla lampaiden ja kanojen kanssa täyttyi.
Maatila inspiroi koke