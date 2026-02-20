Paikallisuutiset

Lentoasemaverkon karsintauhka ei väistynyt – ”En olisi kovin huolestunut”, sanoo Kajaanin kehitysjohtaja Risto Hämäläinen silti

Valtio on Liikenne 12 -suunnitelmassa sitoutunut turvaamaan kolmen tunnin saavutettavuuden pääkaupunkiseudulle kaikista maakuntakeskuksista. Kajaanista se onnistuu vain lentämällä. Kuva Kajaanin lentokentältä. Kuva: Jukka Keränen

Valtakunnallisen Liikenne 12 -suunnitelman tuorein versio jättää maakuntakenttien ylle karsintauhan, vaikka sitä kritisoitiin rankasti suunnitelman lausuntovaiheessa.

Kainuun Sanomat

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Kainuussa valtakunnallinen Liikenne 12 -suunnitelma herättää kaksijakoisia tunteita. Huoli kumpuaa siitä, ettei Suomen lentokenttäverkoston ”tarkastelu” pyyhkiytynyt pois. Huolta huojentaa, että suunnitelmaan sisältyy maininta kolmen tunnin saavutettavuudesta.

– Hyvää ja huonoa, Kajaanin kehitysjohta

Kommentoi  (0) Ilmoita asiavirheestä