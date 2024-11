Ulkomaat

Luimme Trumpin ja Harrisin vaaliohjelmat – Näin Trump aikoo tehdä, jos saa vallan

Donald Trump ei peittele poliittisia näkemyksiään. Kamala Harris on vielä suurelle yleisölle mysteeri, mutta me perkasimme molempien ehdokkaiden vaaliohjelmat. Amerikkalaiset eivät tiistaina 5. marraskuuta valitse sokkona. Heillä on jo neljän vuoden kokemus molemmista hallinnoista.

Joonas Kuikka Kainuun Sanomat

Donald Trump ja Kamala Harris kohtasivat ainoan kerran ABC-kanavan vaaliväittelyssä 10. syyskuuta. Silloin Harrisin kampanja oli vahvimmillaan, kun taas Trump on sittemmin ottanut loppukirin. Kuva: null

Yhdysvaltain presidentinvaalien voittaja on todella lähellä kolikonheittoa viimeisissä kannatusmittauksissa.

Presidentiksi voi nousta demokraattien Kamala Harris – tai sitten taas kerran republikaanien Donald Trump.

Jokainen äänestäjä valitsee tiistaina 5.11. omasta mielestään Yhdysvaltojen kannalta p