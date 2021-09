Lukijan mielipide: Aluekehitysvarat jaettava perussopimuksen mukaan

Maakunnat odottavat valtion päätöstä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan varojen jakamisesta alkaneelle rahoituskaudelle. Valmistelusta saatujen tietojen mukaan aluekehitysrahojen (EAKR) jakaumaa oltaisiin siirtämässä merkittävästi Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnille, ja Itä- ja Pohjois-Suomen osuus vähenisi.

Tämä ei käy, eikä tällainen suunnitelma ole Suomen etujen mukaista.

Suomen EU-liittymissopimuksessa on kirjaus Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasemasta harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien, matalan BKT-osuuden ja muuta maata heikomman työllisyysasteen perusteella. Suomen saanto EU-varoista pohjautuu näihin seikkoihin.

Jos EAKR-varojen jaon periaatetta muutetaan kansallisin päätöksin pois Itä- ja Pohjois-Suomesta, olisi se selvä viesti Euroopan komissiolle, jossa voidaan kysyä, tarvitseeko Suomi erityisaseman mukaisesti jaettua rahoitusta. Tämä veisi uskottavuutta myöhemmiltä rahoituspäätöksiltä ja voisi uhata koko Suomen saantoa EU-varoista.

On myös esitetty, että EAKR-varojen menetystä kompensoitaisiin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). JTF-varojen käyttö on kuitenkin paljon rajoitetumpaa kuin EAKR-varojen. Lisäksi JTF-varat perustuvat suurelta osin väliaikaiseksi ja ainutkertaiseksi tarkoitettuun EU:n elpymispakettiin, joten JTF-kompensaatio on myös vain väliaikainen eikä siten korvaa pysyvää EAKR-rahoitusta.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman mukaisesti Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema ja tukien pysyvyys turvataan. Itä- ja Pohjois-Suomen kehitys on lähes kaikin mittarein jäljessä maan keskiarvosta.

Valtion tehtävä on jakaa EU:n aluekehitysrahat maakuntaliittojen ja ely-keskusten kesken siten, että alueiden väliset kehityserot tasoittuvat. Lähtökohta aluekehitysrahojen jaossa täytyy näin ollen olla se, että Itä- ja Pohjois-Suomen EAKR-tuen määrä ei laske eikä Suomen liittymissopimuksen mukaisia jakoperusteita muuteta.

Teuvo Hatva

Keskustan Kainuun piiri

Petteri Salmijärvi

Keskustan Lapin piiri

Tanja Joona

Keskustan Peräpohjolan piiri

Jussi Ylitalo

Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piiri

Timo Pärkkä

Keskustan Keski-Pohjanmaan piiri

Antti Kivelä

Keskustan Pohjois-Savon piiri

Jertta Harinen

Keskustan Pohjois-Karjalan piiri