Mielipiteet

Lukijan mielipide: Elämä on kaunis

Mika Lukkari Kainuun Sanomat

Luovuus on toisen maailman ajatusten virtaa, se ei ole kahlittuna tähän aikaan.

Vain mielikuvitus on luovalla ihmisellä rajana, elämä on kuin silta: sitä pitkin kuljetaan jonnekin, mistä emme vielä tiedä. Elämä on myös satua, joka on totta, mutta mitä ovat sitten Kyyneleet, jotka putoavat silmistämme