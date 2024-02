Mielipiteet

Lukijan mielipide: Elävä maaseutu turvaa huoltovarmuutta ja hyvinvointia

Kirjoittajan mukaan uudistuva ja monipuolinen maaseutu on myös huoltovarmuuden perusta ja parantaa Suomen kokonaisturvallisuutta. Kuva: Mari Heikura / Arkisto

Hyvinvoiva ihminen jaksaa pitää huolta itsestään ja läheisistään, eläimistään, ympäristöstään, kehittää yritystoimintaansa, tehdä yhteistyötä ja keksiä uutta.

Tämä on maaseudun kehittämisen tavoitteena: ihmisten kokema hyvinvointi lisääntyy ja maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitusohjelmassa todetaan, että suomalainen maaseutu, maatalous ja metsät turvaavat kansalaisten hyvinvointia ja ovat koko yhteiskunnan peruspilareita ja niiden tärkeys korostuu entisestään muuttuneessa toimintaympäristössä.

Uudistuva ja monipuolinen maaseutu on myös huoltovarmuuden perusta ja parantaa Suomen kokonaisturvallisuutta.

Mitä maaseutualueiden voimavarat ovat konkreettisesti?

Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutua, 68 % harvaan asuttua ja 15 % saaristoalueita. Suomen vientiteollisuuden raaka-aineista ja hyödykkeistä lähes 70 % on peräisin maaseudulta.

Se on vakinaisesti koti lähes 1,5 miljoonalle ihmiselle ja osa-aikaisesti lähes 3 miljoonalle. Maaseutualueet ovat elinvoiman, kasvun ja tulon lähde noin 40 %:lle maamme yrityksistä.

EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksesta käytetään yritysrahoitukseen ja kehittämishankkeisiin noin 9%.

Rahoitus vipuaa osaltaan Suomea ylös taloudellisesta taantumasta ja luo uutta kasvua ja innovaatioita yritystoiminnan, palveluiden, kylien ja yhteistyön kehittämisen avulla.

Rahoituksen kerrannais- ja vipuvaikutus on merkittävä ihmisten hyvinvointiin ja talouteen.

Vastaavien toimien tulokset edelliseltä rahoituskaudelta ovat erinomaisia. Kaudella 2014-2020 yritys- ja hankerahoituksen tavoitteet ylitettiin.

Yritystoiminnan vajaan 300 miljoonan euron rahoituksella saatiin aikaan noin 1,5 miljardin euron kokonaisinvestoinnit kauden aikana maaseudulla. Uusia työpaikkoja syntyi 12 000!

Jotta saamme uusia yrittäjiä maatalouteen ja muille toimialoille, on tärkeää, että ympäröivä maaseutu on elinvoimainen: laajakaistayhteydet toimivat nopeasti, palveluita on saatavilla, on mahdollisuus osallistua ja harrastaa.

Muuttuneessa maailmantilanteessa päättäjiltä edellytetään erityistä viisautta yhteiskunnan taloudellisten haasteiden ratkaisemisessa ja ratkaistaessa, mistä kasvua ja hyvinvointia saadaan aikaan.

Kirjoittaja on neuvotteleva virkamies maa- ja metsätalousministeriössä.