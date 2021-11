Lukijan mielipide: Haluatko muutosta, haluatko itse muuttua?

Meillä jokaisella on sisimmässämme ajatus elää terveemmin, pitää hyvät suhteet meille todella tärkeiden läheisten kanssa, kantaa vastuu, huolehtia perheestä ja lapsista, mutta aika vie.

Työssämme haluamme menestyä ja osoittaa pätevyytemme, kaveripiiri kutsuu ja on tärkeää, joka paikkaan pitää ehtiä.

Emme ehkä ole sitä mitä sisimmässämme haluaisimme olla. Olemme sosiaalisia, ehkä monesti unohdamme itsemme kaiken kiireen keskellä?

* * *

Muutosta kaivatessa meidän itse täyttyy muuttua. Kainuu ei tule menestymään millään hallinnollisilla muutoksilla. Ei sillä unikuvalla, että rahat tulee tulevaisuudessa valtiolta. Ei ajatuksilla, ettei mikään saa muuttua. Ei ajatuksella, että luodaan yksi verotusporras lisää kunhan mikään ei muutu.

Se on täydellistä ymmärtämättömyyttä tulevaisuudesta. Päin vastoin se aiheuttaa entistä pahempaa pahoinvointia. Se on vastuutonta.

Kunto Viiru kirjoitti Kainuun Sanomissa (3.11.) todella hienon kirjoituksen, mihin meidän tulee mm. keskittyä, kuinka tärkeää on yhteiskunnan ymmärtää yksilön terveyden ja fyysisen kunnon ylläpito ja sen merkitys kansantalouteemme.

Tämä täytyy tulevassa hyvinvointialueen strategiassa ottaa merkittävään asemaan.

* * *

Sain keskiviikkona tilaisuuden vierailla päivän päätteksi Kainuun Kriisikeskuksessa. Tämä yhtenä esimerkkinä meidän on nyt todella tärkeää tunnustaa ja ymmärtää, kuinka tärkeää on ennalta ehkäisevä työ, jota kolmas sektori tekee.

Tämä tulisi nyt hyvinvointialueen strategiassa tuoda erityisesti esiin ja painottaa strategiassa.

Miten motivoitunut voi olla ihminen, joka on valmis tekemään valtavan määrän vapaaehtoista työtä, kun hän itse näkee, kuinka asia tärkeää se on. Sellainen työ on varmasti vaikuttavaa ja tehokasta. Se on todella tärkeää, ennalta ehkäisevää ja vaikuttavaa työtä. Siihen työhön minä uskon ja luotan.

* * *

Varmaan monilla päättäjillä – kuten olen kokenut – on mielessä ajatus, että sehän on hyvä, muttei se nyt ja heti tuo helpotusta taloudelliseen ahdinkoon. Olen toista mieltä – eritoten, kun itse ei olla valmiita tekemään mitään muutosta.

Esimerkiksi itse olen kuusikymppinen. Meillä on tieto, millä valikoida, katsoa mitkä riskit on tiedossa, periytyvät riskit, elämäntapa, työ, jne. Voimme nähdä mikä on riskitekijä itse kullakin sairastua lähivuosina vakavaan sairauteen.

Miksi ei voida ennakkoon tehdä selvitystyötä, lähestyä ihmisiä ja tiedottaa riskitekijöistä? Ja näin saada elämäntapamuutos ennen vakavaa sairastumista jopa vuodessa. On meillä keinoja vaikuttaa lyhyelläkin ajalla.

Nyt täytyy ajatella asioita uudelleen. Rohkeasti eteenpäin.

Hannu Suutari

aluevaaliehdokas (kok.), Kajaani