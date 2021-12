Lukijan mielipide: Hyvinvointialueen ja kuntien edunvalvonnan aika on nyt

Kainuun hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmä kokoontuu 16. joulukuuta. Ihmetystä herättää, että missä on valmistelutoimielin VATEn Kainuun edunvalvontasuunnitelma?

Kainuun olisi otettava tiukka kanta, että Kainuu lähtee mukaan edunvalvontaan muiden jo maakunnallisen sote-mallin rakentaneen seitsemän Itä- ja Väli-Suomen maakunnan kanssa. Pohjois-Pohjanmaa ei ole palkkaharmonisointia tehnyt ja heidän intressit ovat osin erit.

Koko Kainuun hallintokokeilun ajan valmistelun asenne "meidän on itse sopeutettava palvelumme alenevaan väestökehitykseen" johti aikanaan kestämöttämään tilanteeseen.

Kainuu ei saanut Lipposen ja Vanhasen hallituksilta kuin pieniä almuja tietojärjestelmien yhteensovittamiseen. Valmistelua 2002-2004 tekivät osin samat henkilöt kuin nyt. Edunvalvonta oli onnetonta. Väestökatoa ei edes yritetty jarruttaa.

Suurin haaste Kainuussa nyt on jo tehty palkkaharmonisointi ja investointikatto. Palkkaharmonisoinnissa on kyse siitä, että Kainuu ja jatkossa Kainuun kunnat häviävät kymmeniä miljoonia valtionosuuksia sen takia, että Kainuussa soten eri kunnista tulleiden työntekijöiden palkkaharmonisointi on jo tehty. Hyvinvointialueen pitäisi saada todellisen palvelutarpeensa mukainen rahoitus. Investoinneissa taas jo tehty sairaala ei saa aiheuttaa epäoikeudenmukaista kohtelua muihin alueisiin verrattuna.

Yksinkertaistettuna: Kainuun hyvinvointialue saa tietyn laskennallisen osuuden rahoitusta. Tästä rahasta isompi osa menee palkkoihin kuin muualla ja palveluihin on vähemmän rahaa. Samalla myös Kainuun kunnat saavat vähemmän valtionosuuksia, koska laskentakaavan mukaan korkeat sote-kulut suhteessa kunnan verotuloihin leikkaavat kuntien saamia valtionosuuksia.

Seitsemän sote-maakuntaa ja vielä HUSin erityisvastuualueen maakunnat ajavat voimalla itselleen ja alueen kunnille korjausta valtionosuuksien laskentaan? Mitä tekee Kainuu? Pysytteleekö taas piilossa ja hokee, että meidän on itse sopeutettava kulumme? Ei näin.

Kainuu tarvitsee edunvalvontaa ja kovia edunvalvojia. Yhteisrintamaan ja karvalakkilähetystöön pitää muiden maakuntien mukaan lähteä nyt.

Kainuun väestökehitys voidaan kääntää kasvuun, kun huolehdimme elinvoiman ohella jokaisessa kunnassa riittävistä terveys- ja sosiaalipalveluista. Tänä päivänä etätyön myötä iso osa työikäisestä väestöstä päättää itse, missä työnsä tekee. Nyt pitää panostaa ihmisiin ja turvata palvelut ja niiden rahoitus. Nyt on edunvalvonnan aika.

Sami Kilpeläinen

Sotkamon kunnanvaltuuston 3. varapuheenjohtaja

aluevaaliehdokas (kp.)