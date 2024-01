Mielipiteet

Kirjoittaja kysyy, mikä on Kainuun kuntien omistaman jätehuollon kuntayhtymän toimivan johdon sekä hallituksen vastuu uhkasakko-asiassa?

Lukijan mielipide: Jätehuollon uhkasakko ja sen maksaja?

Jaakko Kyllönen Kainuun Sanomat

Kainuun kuntien omistama jätehuollon kuntayhtymä, joka toimii myös jätehuollon ylimpänä viranomaisena ja valvojana Kainuussa on uhkasakon alla, koska ei ole laittanut jätevesijärjestelmäänsä kuntoon.

Kiistaa ja keskustelua on käyty ely-keskuksen kanssa useita vuosia, eikä asiaa ole saatu kuntoon.

Kuntalaisena ihmettelen ensinnäkin sitä, että ely-keskus on kyllä ollut pitkämielinen asian saattamiseksi järjestykseen ja toiseksi ihmettelen, että viranomainen joutuu tekemään uhkasakkopäätöksen toiselle viranomaiselle.

Viranomaisvalvonta on saanut ainakin jonkinasteisen kolauksen ja ihmettelyn, että eikö se toimi, niin kuin lait ja asetukset ovat tarkoittaneet.

Siirtoputken rakentaminenkaan ei aivan halpaa ole ja oletan, että kuntayhtymän osakkaat (kunnat) saavat siitä laskun.

Ei kai Kajaani sitä hyvää hyvyyttään rakenna ja kustanna, koska se tulee kuntayhtymän (Kainuun kuntien) tarpeisiin.

Tietojeni mukaan tämä ei ole ainoa uhkasakkopäätös, minkä ely-keskus on antanut Ekokympille ja ainakin kehotuksia ja huomautuksia Majasaaren laitoksen toiminnan johdosta on annettu. Ainakin 80 000 euroa on jo realisoitunut maksettavaksi ja nyt on luvassa lisää.

Koska Kainuun kunnat, Kajaani suurimpana, käyttää kuntayhtymässä päätösvaltaa, niin sopii myös ihmetellä, mikä on kuntayhtymän toimivan johdon sekä hallituksen vastuu asiassa?

Onko omistajakunnille informoitu kuntalain ja kuntayhtymäsopimuksen mukaisesti tapahtuneista? Ehkä on, mutta omistajakunnat tai niiden edustajat hallituksessa tai kuntayhtymän vuosikokouksissa eivät ole reagoineet ongelmaan.

Jos näin on, niin he ovat laiminlyöneet tehtävänsä, koska heidän tulisi valvoa, että toiminta on vahvasti kuntalain mukaista, jätelain noudattamista unohtamatta.

Kysymys on kuitenkin kuntalaisten, veronmaksajien rahoista. Eihän kuntayhtymillä omaa rahaa ole. Ne on meidän varoja, joita tulisi käyttää kuntalaisten edun mukaisesti.

Jos uhkasakko realisoituu, niin maksajaksi ja vastuunkantajaksi pitäisi löytyä toimiva johto ja kuntayhtymän hallitus. Kuntaomistajat lopulta päättävät siitä.

Kyllä lähtökohta kuntapuolella pitää myös niin olla, että kun tehtäviin valitaan ja valtaa annetaan, niin vastuutakin kannetaan, niin kuin yritysmaailmassakin tehdään.

Vai annetaanko asian mennä ”sökönä” ja se jää silleen?

Kirjoittaja kuhmolainen kokoomuksen kaupunginvaltuutettu.