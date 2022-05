Lukijan mielipide: Kainuun hyvinvointialue – vai pahoinvointi

Sote-nimi on ollut oikein hyvä nimi. Lyhyt, ytimekäs ja ymmärrettävä, jota olemme tottuneet käyttämään. Kun nyt olen kuunnellut uutisia, on alkanut tuntua, että nimi Kainuun hyvinvointialue pian muuttuu kansan suussa pahoinvointialueeksi.

Tarkoitus oli, että alueen asukkaat pääsevät nopeammin palvelujen piiriin ja saavat parempia palveluja. Ja joutavaa byrokratiaa vähennetään. On käynytkin päinvastoin. On tullutkin puolueiden ja konsulttien pelikenttä Kainuusta.

Päältä otetaan puoluetuet, puheenjohtajien kuukausipalkat, kokouspalkkio on 150 euroa/jäsen, ja jos kokous kestää yli 3 tuntia, palkkio korotetaan 50 prosentiIla. Sitten matkakulut 46,5 senttiä/km.

Lisäksi konsulttien palkat matkakuluineen.

Konsulttien palkkaaminen ja käyttäminen osoittaa päättäjien osaamattomuutta ja halua asioihin paneutumiseen. Esimerkkinä mainitsen erään minun esimieheni, joka ei koskaan kysellyt, miten muissa kunnissa asiat hoidetaan, vaan mikä meille soveltuu parhaiten ja me olemme kuntalaisia varten ja saamme palkan kuntalaisten palvelemisesta.

Näinhän se pitää palvelujen kodalla tehdä Kainuussa, muuten eivät asiat hoidu.

Hyvinvointialueen johtoon ovat nyt ehdolla Kainuun alueen ikäihmistyönjohtaja Eija Tolonen , joka on ollut nyt lyhyen ajan vt. hyvinvointialueen johtajana ja Kanta-Hämeen hyvinvointialueen vt. johtaja Jukka Lindberg .

Kummallakaan ei ole tarpeeksi tarvittavaa kokemusta näin suuren alueen johtajan tehtävistä. Pitää olla 4–5 vuotta työssäoloa, että alkaa olla tietämystä asioista ja osaamista. Muuten siinä ajassa ehtii tehdä monta mokaa, jotka eivät ole kenellekään hyväksi.

Nyt on kai tarkoitus syrjäyttää nykyinen johtaja Maire Ahopelto , joka on jämäkästi ja ansiokkaasti hoitanut työtään itsensä likoon laittaen. Koulutukseltaan ja kokemukseltaan hän on ylivertainen muihin hakijoihin nähden. Mutta on niin, että koskaan ei voi olla kaikkien mieliksi. Sitten eräät luottamushenkilöt ovat keksineet sanat "muutosjohtaja pitää olla", joita he hokevat kuin mantraa joka tuutista. Tuskinpa he itsekään tietävät, mitä se tarkoittaa.

Miten voi "Kainuun kokoisen laivan" suuntaa muuttaa. Se vaatii poliitikkojen ajatustapamuutosta.

Ensimmäinen tehtävä on luottamushenkilöiden vähentäminen, heitä on liikaa. Puolet pois sekä tarkkaan syyniin, mihin todella tarvitaan kaikkia toimi- ja lautakuntia. Pitää lopettaa paikkojen jakaminen puolueiden kesken, vaan otetaan huomioon osaaminen työssä, olipa puoluekanta mikä tahansa.

Joten lopuksi totean: luottamushenkilöiden ajatusmaailman muutos kainuulaisten asukkaiden tarpeiden hyväksi.

Elsa Kyllönen

Suomussalmi