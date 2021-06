Lukijan mielipide: Kainuun ja Kajaanin vahvuuksista ja vetovoimasta

Kainuun kuntien ikärakenteen ja työttömyyslukujen valossa, mieleen tulee kysymys, onkohan näillä paikkakunnilla vetovoimaa, että voitaisiinko tänne saada lisää ihmisiä muuttamaan? Kyllähän meillä on vetovoimaa, kun täällä on niin kaunista, puhdas luonto ja vähemmän pakokaasuja kuin kasvukeskuksissa ja lisäksi täällä on harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille niin kesäisin kuin talvisin, niin miksei olisi?

Tottahan tuo on, mutta se ei taida riittää.

Kainuun kunnat köyhtyvät, kun ihmisiä eläköityy, eivätkä nuoret jää tänne asumaan, kun ei ole työpaikkoja tai sopivia töitä, niin ennen pitkää kuntien verotulot vähenevät.

Pankkipalvelut ovat vähentymään päin ja joiltain alueilta loppuvat kokonaan tulevaisuudessa. Terveyspalvelut voivat siirtyä isompiin kuntiin ja vetovoimaisuus hiipuu.

Mistä meidän kuntiimme saataisiin lisää asukkaita? Eräs ryhmä ovat eläkeläiset, heistä osa voi palata kotiseudulleen. Verotuloja pitäisi saada kuitenkin enemmän, että huoltosuhde säilyisi riittävänä Kainuun kuntien ja Kajaanin menojen kattamiseksi ja palvelujen säilymiseksi.

Erilaiset tapahtumat tuovat kesäaikaan paljonkin ihmisiä ympäri Kainuuta. Kajaanissa markkinakatu ja samaan aikaan toteutettu Runoviikko sekä nuorison konsertit ja urheilu. Näistä hyötyvät ensisijaisesti tapahtumien- ja majoitusten järjestäjät, ravintolat, kauppaliikkeet jne., mutta ne ovat tilapäisiä tuloja, ne eivät yksistään riitä. Tarvitaan jatkuvaa parempaa verotulokehitystä kuntaan.

Parhaillaan nyt olemassa olevien yritysten toivoisi kehittyvän ja/tai laajentuvan niin, että voisivat työllistää lisää ihmisiä, jotka toisivat perheensäkin tänne. Sen myötä voisi talorakennus ynnä muut kerrannaishankkeet lisääntyä.

Myös uudet yritykset olisivat tervetulleita, joilla olisi työllistävä vaikutus. Kajaani olisi mitä parhain alue lapsiperheille asua, kun täällä on hyvät koulunkäyntimahdollisuudet ja monenlaiset harrastukset lyhyiden matkojen päässä niin aikuisille kuin lapsille.

Meidän tulisi laatia markkinointistrategia, jossa kerrotaan kaikki alueemme hyvät ominaisuudet, joita meillä todella on ja niistä muodostuu hyvän elämän ainekset. Huomionarvoista on myös se, että täällä elämä on edullisempaa kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla.

Tätä kaikkea meidän tulisi markkinoida ulkopaikkakuntalaisille.

Anita Hanslin

eläkeläinen (toimistosihteeri)

kuntavaaliehdokas (vas.,sit)

Kajaani