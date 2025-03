Mielipiteet

Kirjoittajan mielestä Kajaanin golfkenttä on saatava välittömästi ammattilaisten hoitoon. Kuva: Eeva-Maria Brotherus

Lukijan mielipide: Kajaanin golfkentän ei saa antaa tuhoutua

Kainuun Sanomat

Suomessa on lähes 160 000 golfin pelaajaa. Kenttiä on yli 180 ja golfin urheiluseuroja on 133. Golfia pelataan vuodessa 3,5 miljoonaa kierrosta yhdeksän tai 18 väylää kerralla. Golfissa yhdistyvät pelillinen liikunta, ulkoilu ja sosiaalinen toiminta.

Kajaanissa on yli 400 golfharrastajaa, ja Kajaanin