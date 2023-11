Mielipiteet

Lukijan mielipide: Kiitokset Inka Hurskaiselle yleisurheilun puolustamisesta

Sotkamon Jymyn nuori pikajuoksija Inka Hurskainen kuvasi kolumnissaan (KS 17.11.) hyvin ja havainnollisesti sitä, miten Sotkamossa on vaikeaa harrastaa yleisurheilua. Se kosketti minua, joten tuli pakottava tarve ottaa asiaan kantaa ja puolustaa yleisurheilua. Osoitan myös kunnianosoitukseni kaikille niille kainuulaisille, jotka ovat kanssani harrastaneet urheilua sekä toimineet innostavina ja yhteistyöhenkisinä seura-aktiiveina.

Kainuun kaikissa kunnissa tulee olla mahdollisuus harrastaa yleisurheilua. Tämä tarkoittaa sitä, että on yleisurheilukenttä ja koulujen kentillä myös yleisurheilun suorituspaikkoja sekä sisäharjoitusmahdollisuus.

Arvostan sitä, että Jymyssä yleisurheilutoiminta on jatkunut monista vaikeuksista ja kentän puuttumisesta huolimatta.

Tälle on ollut hyvänä pohjana se intomielinen ja tavoitteellinen yleisurheilutyö, josta minulla on muistikuvia 1960-luvun alusta alkaen. Tuolloin jo opin tuntemaan Sotkamon todellisena urheilupitäjänä, jossa Jymyn toiminta oli vireää ja tuloksekasta. Sitä on pyöritetty aidon urheiluaatteen innoittamana. Tästä Jymy ja sen vapaaehtoinen seuraväki ansaitsevat parhaimmat kiitokset ja tunnustuksen.

Vaikeudet kuitenkin alkoivat reilut 30 vuotta sitten, kun Sotkamon yleisurheilukentällä alettiin pikkuhiljaa heikentämään yleisurheilun harrastusmahdollisuuksia. Siitä seurasi myös se, että useita Jymyn yleisurheilun avainhenkilöitä jäi pois seuratoiminnasta, kun kenttäolosuhteiden vuoksi lajityön tekeminen vaikeutui ja kilpailutoiminnan pyörittäminen hiipui.

Samalla Jymyn vahva seurahenki joutui koetukselle.

Viimeisten vuosien aikana yleisurheilukenttä hävitettiin lopullisesti, eikä uudesta kentästä ollut siinä vaiheessa tietoa. Tämä on ollut yleisurheilua kohtaan epäkunnioittavaa toimintaa, kun ei arvostettu Jymyn yleisurheiluväen yleishyödyllistä seuratyötä.

On ikävää, että Sotkamossa toimittiin päinvastaisesti sitä ajatusta vastaan, jonka Ylä-Kainuu -lehden päätoimittaja Sirkku Rautio nosti esiin kolumnissaan (KS 31.10.): Paikallinen urheiluseura on korvaamaton.

Nykyään elämme aikaa, jolloin liikkumattomuus on suuri yhteiskunnallinen ongelma, joten urheiluseurojen urheilu- ja liikuntakasvatustoiminta tulisi nostaa yhteiseksi voimavaraksemme. Tämän vuoksi kuntien tulisi tukea ja kannustaa yhä voimallisemmin aitoa seuratyötä. Peräänkuulutan myös urheilu- ja talkooinnostusta sekä laaja-alaista yhteistoimintaa kaikkien yhteiskuntamme parhaaksi toimivien tahojen kesken.

Yleisurheilulla on poikkeuksellisen suuri merkitys eri-ikäisille ihmisille sen monipuolisuuden vuoksi. Se on ollut jo 1970-luvulta alkaen kaikkien ikäluokkien urheilumuoto, nuorimmista lapsista aina myöhempään aikuisikään saakka.

Yleisurheilussa on kattava kilpailujärjestelmä, jossa eri-ikäisillä urheilijoilla on mahdollisuus edetä tasavertaisesti aina korkeimmalle kansainväliselle tasolle saakka.

Olen saanut elää pitkän ja hyvän elämän yleisurheilun ja urheiluelämän järjestötyön parissa, joten toivon, että mahdollisimman moni kainuulainen saa kokea hyvinvointia edistävää palvelutyötä tehdessään onnistumisen elämyksiä ja yhdessä tekemisen iloa. Yhteiskunnallemme tämä tuottaa taloudellista hyötyä.

Toimitaan kainuulaisten yhteiseksi hyväksi ja tuetaan kaikkia yhteiskuntamme hyviä pyrkimyksiä.

Nostetaan samalla kunniaan seurojen tekemä yleishyödyllinen ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävä palvelutyö!

Kunto Viiru

liikuntaneuvos

Kajaani