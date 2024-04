Mielipiteet

Kirjoittaja esittää Kainuun hyvinvointialueelle kysymyksiä palvelusetelin myöntämisestä ikääntyneiden ympärivuorokautisiin hoivakoteihin. Kuva: Jussi Pohjavirta / Arkisto

Lukijan mielipide: Kysymyksiä Kainuun hyvinvointialueelle ikäihmisten hoivasta

Jaakko Mikkola Kainuun Sanomat

Teen keikkatyötä hoitoapulaisena Kuhmossa.

Sain tietää, että Kuhmossa, mutta myös muualla Kainuussa on vapaita asukaspaikkoja ikääntyneiden ympärivuorokautisissa hoivakodeissa. Kyselyjä asumispaikoista tulee läheisiltä koko ajan.

Sain selville, että vanhukset sijoitetaan ensisijaisesti hyvinvointialueen omiin paikkoihin.

Miksi näitä vapaita paikkoja on muualla, vaikka hoivaa tarvitsevia vanhuksia on käsittääkseni paljon kotona?

Osaan yksityisistä hoivakodeista pääsee asukkaaksi palvelusetelillä.

Pyydän kohteliaimmin Kainuun hyvinvointialueelta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Millä perusteella ja kenelle Kainuun hyvinvointialue myöntää palvelusetelin?

Mitkä ovat palvelusetelin myöntämisen kriteerit ja missä ja miten tästä palvelusta tiedotetaan läheisille?

Onko Kainuussa palvelusetelin myöntämiselle liian tiukat kriteerit , koska paikkoja pysyy kuitenkin vapaina?

Voisiko paljon kotipalveluja käyttäville vanhuksille tarjota palveluseteliä, kun kerran vapaita paikkoja on?

Olen käsittänyt, että vanhukset ja läheiset ovat liian yksin tässä hoivapaikan hakemisen viidakossa.

Muualla Suomessa palvelusetelin käyttö on käsittääkseni yleisempää.

Palvelusetelillä hoivakotiin tuleva voi myös säästää yhteiskunnan varoja, jos hän varallisuutensa perusteella joutuu maksamaan osan hoidosta itse.

Lisäksi tiedän, että esimerkiksi Kuhmossa on kotipalvelussa isoja ongelmia palkata hoitajia, koska heitä ei yksinkertaisesti ole.

Tämä on käsittääkseni johtanut siihen, että vanhusten kotihoito on ylikuormittunut. Ajattelen tässä niitä yksinäisiä vanhuksia, jotka ovat kotihoidon varassa. He saavat 4-6 kertaa vuorokaudessa noin 10-15 minuutin hoitajan käynnin ja ovat siis lähes koko vuorokauden yksin kodissaan.

Eikö heille olisi mahdollista tarjota palveluseteliä, kun kerran vapaita paikkoja on?

Vanhus saa hoivakodissa ennen kaikkea seuraa ja jatkuvaa hoitoa verrattuna yksin kotona olemiseen.

Geriatrian professori Marja Jylhä kertoi hiljattain MTV:n haastattelussa, että jos hoitaja käy vanhuksen luona neljä kertaa päivässä, niin silloin hoivakodin paikka on halvempi yhteiskunnalle.

Ja vanhus saa hoivakodissa ennen kaikkea seuraa ja jatkuvaa hoitoa verrattuna yksin kotona olemiseen. Lisäksi julkisuudessa on ollut HALI ry:n tietoa, että yksityinen hoiva on julkista hoivaa halvempaa.

Nyt pyydän Kainuun hyvinvointialueen vastaavaa virkamiestä kertomaan tässä lehdessä vastaukset edellä oleviin kysymyksiini. Pyydän tätä siksi, että vanhusten läheiset saavat tietoa, miten esimerkiksi palveluseteliä haetaan ja miten sillä voi päästä hoitoon.