Lukijan mielipide: Liikkuminen vahvistaa hyvinvointia

Joulukuussa julkaistut Move-mittaustulokset kertoivat karua kieltä lasten ja nuorten fyysisestä kunnosta.

Move-testeillä tutkitaan 5. ja 8. luokkalaisten fyysistä toimintakykyä. Valtakunnallisesti noin 40 prosentilla kaikista testatuista toimintakyky on niin alhaisella tasolla, että se saattaa aiheuttaa haasteita arjen jaksamiseen.

Ja Kainuussa lukema 5.luokkalaisten poikien kohdalla on maan heikoin. Syynä heikkoon tulokseen on monia, suurin yksittäinen syy on maaseudun ja pienten paikkakuntien kapea harrastusvalikoima ja pitkät etäisyydet.

"Hälyyttävää on, että päivittäisen liikkumisen tarve ei täyty yli puolella koululaisista."

Ennakoiva ja terveyttä edistävä työ pitäisi olla uuden Hyte-toiminnan yksi painopiste, verrattuna sote-palveluihin, jotka ovat olleet pääosin ns. korjaavaa toimintaa (sairauksien hoitoa).

Lasten ja nuorten ohjattu liikuttaminen on ollut koulujen, seurojen ja kolmannen sektorin toimijoiden vastuulla, ja he ovat erittäin hyvää työtä tällä saralla tehneetkin.

Oma vapaa-ajan liikkuminen; pihapelit ja -leikit kavereiden kanssa ovat vähentyneet merkittävästi, ja tilalle tullut älypuhelimen selailu sohvan nurkassa ei fyysistä toimintakykyä edistä.

Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi liikkuminen sekä joukkue- että yksilölajeissa lisää usein myös sosiaalista hyvinvointia, ja lapsena ja nuorena omaksuttujen hyvien liikkumistapojen lisäksi saa usein elinikäisiä ystäviä ja tuttuja saman lajin parista.

"Monipuolisuus, esteettömyys ja käytettävyys näyttäytyvät erilaisina eskarilaisen, kilpaurheilijan tai eläkeläisen silmin."

Järjestöjen ja seurojen toimintaan on Hyte-strategiassa luvattu taloudellista tukea. Sen merkitys on oleellinen, koska näiden tahojen rahoituspuoli on useimmiten erilaisten tukien ja hankkeiden varassa, ja vapaaehtoiset toimijat uupuvat taloudellisten paineiden alla.

Liikuntapaikkojen rakentaminen (kentät, hallit, salit ja puistot) tarvitsee toteutuakseen valtion tukea, poliittista tahtoa ja pitkäkestoista suunnitelmallisuutta.

Asukkaiden, asiantuntijoiden ja eri ikäluokkien kuuleminen uusien liikuntapaikkojen suunnittelussa on tärkeää.

Monipuolisuus, esteettömyys ja käytettävyys näyttäytyvät erilaisina eskarilaisen, kilpaurheilijan tai eläkeläisen silmin. Yksi mahdollisuus keskusteluun tästä on Vuokatissa keskiviikkona (18.1.) klo 17.30 SuperParkilla. Liike on lääke, kannustetaan toisiamme liikkumaan yhdessä.

Kirjoittaja on sotkamolainen kansanedustajaehdokas (kok.).