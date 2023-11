Mielipiteet

Kirjoittajan mukaan urheiluseurat tavoittavat noin 60 prosenttia seitsemästä viiteentoista vuotiaista lapsista ja nuorista.

Lukijan mielipide: Liikunnan edistäminen on kaikkien yhteinen asia

Kainuun Sanomat

Kainuun Sanomat nostaa pääkirjoituksessaan perjantaina (27.10.) esille tärkeän teeman, suomalaisten liian vähäisen liikunnan ja sen kustannukset yhteiskunnalle. Tekstissä oli erinomaista pohdintaa liikkumattomuuden syistä ja myös pieniä ratkaisuja jokaisen henkilökohtaiseen arjen liikunnallistamiseen.

Jäin pohtimaan tekstissä kysymystä siitä, tavoittavatko liikuntajärjestöt ja urheiluseurat liikunnan edistämisen työssä ne väestöryhmät, jotka liikunnasta hyötyisivät kaikista eniten. Samaan kysymykseen törmää nykyisin usein muuallakin ja siihen on selkeä vastaus: ei. Urheiluseurat eivät tavoita kaikkia väestöryhmiä, joita liikkumattomuus koskettaa. Eikä niiden tarvitsekaan.

Liikkumattomuuden taklaaminen on meidän kaikkien asia. Urheiluseurat hoitavat projektissa omaa ruutuaan ja luovat Suomen suurimpana kansan liikkeenä pohjaa liikunnalliselle elämäntavalle tavoittaen noin 60 prosenttia seitsemästä viiteentoista vuotiaista lapsista ja nuorista.

Seurat tarvitsevat tukea siinä, miten esimerkiksi vapaaehtoistyön murroksessa pystyttäisiin tarjoamaan jatkossakin laadukasta ohjattua toimintaa kaikille lapsille, nuorille ja aikuisille, joita urheilu kiinnostaa. Seurat tarvitsevat samaan aikaan myös tukea siihen, miten tuottaa vähemmän sitoutumista tai kilpailua vaativaa harrastustoimintaa, jota kenties kasvava, mutta hiljainen osa seurojen rivijäsenistä ja uusista tulokkaista toivoisi.

Tämän jälkeen meille jää vielä valtava pala liikkumattomuuden kakkua jaettavaksi muillekin toimijoille. Liikunnan aluejärjestöt, kuten Kainuun Liikunta tekevät hartiavoimin työtä saadakseen maakuntiin hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnassa tapahtuvaa elintapaneuvontapalvelua niille, jotka siitä kaikista eniten henkilökohtaisesti hyötyisivät, ja mistä hyvinvointialueen kassa maireimmin hymyilisi.

Aluejärjestöt tekevät hartiavoimin töitä myös esimerkiksi sen eteen, että koulu- ja opiskelupäivissä riittäisi liikettä, ja että kaikista vaikeimminkin toimintarajoitteisilla lapsilla ja aikuisilla olisi mahdollisuus liikunnan riemuun.

Toimijoiden lista, jotka voivat vaikuttaa liikkumattomuuteen, on loputon.

Mutta sekään ei vielä riitä. Toimijoiden lista, jotka voivat vaikuttaa liikkumattomuuteen, on loputon. Ja kuitenkin pohjimmiltaan kyse on arvostuksesta. Sitten kun koulujen lukuvuositodistuksessa tai opetussuunnitelmassa liikunta on muualla kuin viimeisellä rivillä, olemme oikealla tiellä.

Sitten kun jokainen arvostamme itseämme ja omaa kehoamme vähintään yhtä paljon kuin some-hetkeä sohvan pohjalla, olemme jo voiton puolella.

Teemu Takalo

toiminnanjohtaja

Kainuun Liikunta ry