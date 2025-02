Mielipiteet

Lukijan mielipide: Lyhennetty työviikko toimii

Kainuun Sanomat

Nelipäiväistä työviikkoa on kokeiltu eri yrityksissä Kainuussakin ja se on toiminut pääosin hyvin ja tulokset ovat nousseet. Mutta työaikaa on laskettu päivittäin kaksi tuntia. Ei siis viikoittain yhtä päivää.

Työn tehokkuus on noussut selvästi. Lisäksi reunaehtona on työssä kokonaan tai osaksi tulos