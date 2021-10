Lukijan mielipide: Maakunta, hyvinvointialue

Alamme rakentamaan hyvinvointialueita, sote-alueita, tutummin maakuntaa ja sille hallintoa.

Aluevaalit käydään tammikuussa ja ehdokasmetsästys puolueilla on käynnissä. Suurta ja vaikuttavaa riistaa metsästetään. Kuntajohtajat toistaiseksi puuttuvat listoilta, mutta sentään yksi pormestari ja kolme kansanedustajaa on jo ilmoittautunut mukaan.

Kainuulainen kansa odottaa, että palvelut paranevat ja ennen kaikkea lähipalvelut toimivat paremmin kuin ennen.

Keskustelu asiasta on käynyt vilkkaana, eikä voi välttyä keskusteluissa nousseeseen asiaan liittyvästä niin sanotusta suhmuroinnista. Suhmurointihan on Wikipedian tietojen mukaan epämääräistä toimintaa, ei kuitenkaan rikollista. Tätä esiintyy pääsääntöisesti poliitikkojen toimissa.

Suhmurointia on paheksuttu monissa kirjoituksissa, eikä aivan syyttä. Ottamatta enempää kantaa valmistelujohtajan valintaan ja hänen pätevyyteensä tai sopivuuteen, niin väistämättä edellä mainittu toimintatapa nousee silmille. Eihän prosessia voi millään pitää avoimena toimintana ja se aiheuttaa epäluottamusta.

Kyllä olisi odottanut, että valmistelu lähtee käyntiin avoimen luottamuksen hengessä. Nyt tässä on korjattavaa. Selittäjiä on löytynyt ja on siirretty vastuuta tahoille, joilla ei asian kanssa ole juurikaan tekemistä. Sinänsä toimintatapa Kainuussa on ollut niin sanotusti normaali jo vuosikymmeniä.

Itse olen ollut kuntapolitiikassa mukana vuodesta 1977, joten tietoa on. Vai tietääkö kukaan, onko Kainuun kuntiin tai maakuntahallintoihin valittu koskaan kokoomustaustaista johtavaa virkaihmistä? Ei kannattaisi selitellä ja puolustella, vaan olisi hyvä tunnustaa, että näinhän meillä Kainuussa on aina toimittu ja toimitaan edelleen.

Olemme huolissamme aluevaalien äänestysinnokkuudesta ja on todettava, että kiinnostus on liian laimeaa. Edellä mainituilla toimintatavoilla kiinnostus vaaleihin ei ainakaan kohoa.

Kainuulaiset ansaitsevat osaavat ihmiset oikeille paikoille, avoimilla toimilla ja ettei hyvinvointialueen rakentamisesta synny pahoinvointialue.

Jaakko Kyllönen

aluevaaliehdokas (kok.)

Kuhmo