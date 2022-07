Lukijan mielipide: Mielenkiintoista pohdiskelua puolueliitosta

Aulis Korhonen Sotkamosta, pohdiskelee (Kainuun Sanomat 18.7.) mahdollisuutta Perussuomalaisten ja Keskustan yhdistämiseksi suureksi puolueeksi. Teoreettisesti ajatellen tästä yhdistetystä koalitiosta tulisikin Suomen suurin. Käytännössä se ei kuitenkaan liene mahdollista.

Kun aikoinaan Veikko Vennamo erosi silloisesta Maalaisliitosta ja perusti Suomen Pientalonpoikien Puolueen, eron suurimpana syynä olivat näkemyserot Suomen tulevasta kehityksestä ja harjoitettavan politiikan suunnasta. Jo silloin Maalaisliitto pyrki harjoittamaan ns. "harjasniskoja" suosivaa maaseutu- ja maatalouspolitiikkaa eli suurtilalinjaa.

Veikko Vennamon näkemyksen mukaan Suomen elintarviketuotannon ja maatalouden tuli pääosin perustua kannattaviin pien- ja perheviljelmiin ja näin tuli pitää myös maaseutu asuttuna.

Kun ajattelemme tätä päivää on murheellisena todettava, että tämä maalaisliitto-kepun linja on toteutunut ja siihen ovat antaneet tukensa niin sosialistit, vasurit kuin kokoomusporvaritkin. Suomen maaseutu on autioitunut – on vain lautoja ikkunoissa ja pönkkiä ovilla.

Kaupantekijäisinä ovat energiakriisi, uhkaava ruokapula jne.

Jos Aulis Korhonen tarkoittaa sitä, että Perussuomalaisten ja kepun mahdollinen yhdistyminen tulisi toteuttaa ja ottaa persuihin kepulaiset kaikki mukaan – myös Paavo Väyrynen ja kumppanit, niin sanon suoraan: ei käy!

Se olisi sama tilanne kuin Venäjä tarjoaisi Suomelle takaisin toisessa maailmansodassa ryöstämiään alueita täysineen eli nykyisine venäläisine väestöineen – sekään ei käy!

Pentti Kettunen

ex-kansanedustaja (ps.)

Kajaani