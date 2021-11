Lukijan mielipide: Naisyrittäjä on päivänsä ansainnut – useammankin!

Saattaa tuntua hieman jopa ristiriitaiselta, miksi tänä päivänä pitää vielä erikseen nostaa naisyrittäjyys esille?

Eikö tasa-arvo ole mennyt jo niin paljon eteenpäin, ettei tämmöistä tarvitsisi tehdä? Paljon hyvää on jo toteutunut, mutta tarkastellessa naisyrittäjyyttä huomataan kuitenkin, että edelleen naisyrittäjän euro on 83 senttiä ( https://www.talouselama.fi/uutiset/ansioerot-nakyvat-myos-kevytyrittajien-valilla-naisyrittajan-euro-on-83-senttia/39723b6c-1731-4000-be46-58de6cdb6d84) . Edelleen on olemassa myös jakauma "naisten ja miesten aloihin" ja niin työ- kuin koulutusmarkkinat ovat jakautuneet sukupuolen mukaan.

Suomessa vain noin kolmasosa yrittäjistä on naisia, ja monissa tilanteissa nousee esille naisyrittäjyyden hidasteiksi ja esteiksi vertaistuen ja tiedon puute sekä verkostojen pienuus.

Myös vanhempainvapaiden kustannukset kohdistuvat voimakkaammin naisten aloille, kun naiset yrittäjinä ja työnantajina maksavat suuremman osan vanhempainvapaiden kuluista. ( https://www.yrittajanaiset.fi/vaikuttaminen/naiset-yrittajina/ )

Naisyrittäjät kaipaavat yrittäjyytensä rinnalle konkreettisia mahdollisuuksia verkostoitua, yhteisöllisyyttä, sekä mahdollisuuksia jakaa ja saada hyviä käytäntöjä ja oppeja toisiltaan.

Onneksi olemassa on monia paikallisia yhdistyksiä ja järjestöjä tukemassa kaikkia yrittäjiä. Kainuun Yrittäjät ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät tekevät tärkeää työtään yrittäjien eteen paikallisjärjestöjensä kanssa.

Heidän lisäkseen samalta alueelta löytyy myös kuusi Yrittäjänaisten paikallisjärjestöä, joista peräti neljä on Kainuun alueella (Ylä-Kainuun, Sotkamon, Kajaanin ja Kuhmon Yrittäjänaiset). Järjestöjen puheenvuoroissa korostuvat verkostoitumisen merkitys.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee opetustyön lisäksi myös aktiivista työtä niin aluekehittämisen kuin alueen yrityskentän suhteen. Kamkin Koodeja Naisyrittäjyyteen -hankkeessa edistetään myös naisyrittäjäverkostojen alueellista tunnettuutta älykkäiden ratkaisuiden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen lisäksi.

Hanke on perustanut muun muassa oman yhteisön Facebookiin, NAVAK (Naisyrittäjien alueellinen verkosto – ajatuksesta käytäntöön), tukemaan Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan naisyrittäjien alueellista toimintaa ja verkostoitumista. Yhteisön tarkoituksena on tuoda alueen naisyrittäjät, alueelliset yrittäjyyteen liittyvät järjestöt/toimijat sekä yrittäjähenkiset tai yrittäjyydestä kiinnostuneet naiset yhteen.

Onko mahtavampaa, kun alan konkarit ja vasta yrittäjyyttä opettelevat/suunnittelevat jakaisivat vinkkejään toinen toisilleen saaden puolin ja toisin tukea, varmuutta ja yhteenkuuluvuuden, jopa voimaantumisen tunnetta?

Asioista tarvitsee puhua niiden nimillä, jotta muutosta voidaan saada konkreettisesti aikaan. Yksi paikallinen naisyrittäjä halusi välittää terveisensä toisille naisyrittäjille: "Usko itseesi! Jos sinä et sitä tee, ei sitä tee muutkaan – ole ylpeydellä oman yrityksesi ja ideasi takana." Unohdetaan liika vaatimattomuus!

Suomessa vietettiin Yrittäjänaisten valtakunnallista päivää 24.10. ja koko maailman laajuisesti naisyrittäjiä juhlistetaan (Women´s entrepreneurship day) perjantaina 19.11.

Kukapa muu ymmärtäisi paremmin toista naisyrittäjää kuin toinen naisyrittäjä?

Johanna Takanen

projektipäällikkö

Kajaani