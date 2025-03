Mielipiteet

Lukijan mielipide: Nuorten hyvinvointiin satsattava

Kainuun Sanomat

Se, että nuoremme oireilevat ja nuorilla jatkuva aikuisten nälkä, todistaa sen, että nuoremme huutavat apua arkeensa.

Meillä on paljon nuoria, jotka voivat hyvin. Eräs tärkeä syy siihen on nuorten harrastusmahdollisuudet. Se, että nuorilla on mahdollisuus osallistua ja harrastaa, nostaa nuortemme hyv