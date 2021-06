Lukijan mielipide: Onko Hyrynsalmi ajopuu Väyläviraston rattaissa?

Kontiomäki–Pesiönkylä -ratahankkeeseen on varattu 81 miljoonaa euroa.

Yksi keskeinen tavoite rahalle on tehostaa teollisuuden logistiikkaa ja parantaa puun saatavuutta alueelta. Tätä rahaa ei ole syytä heittää harakoille.

Rataosuuden keskeisin sijainti on Hyrynsalmella. Silti Väylävirasto on ummistanut silmänsä Hyrynsalmen vahvuuksilta ja mahdollisuuksilta, jotka tukisivat Kainuun kehitystä.

Hyrynsalmen puuterminaalin suunnittelussa, tiedottamisessa ja kansalaisten kuulemisessa on vakavia puutteita. Silti suunnitelmat tuntuvat olevan lukkoon lyötyjä.

Hyrynsalmi on unohdettu, kun tarkastellaan ratahankkeen isoa kuvaa. Tai sitten tietojen esiintuominen on laiminlyöty.

Edes kunnanhallituksen asialistoilla ratahanke ei ole ollut. Ensimmäisen kerran asiasta vakavammin keskusteltiin hallituksessa 20. huhtikuuta 2021. Silti Hyrynsalmen puuterminaalin osalta ratahanke etenee ilman asiallista tietoa ja kunnan tahtotilaa.

Tai mikä se on kunnan tahtotila? Näyttää siltä, että Hyrynsalmi on ajopuu Väyläviraston suunnitelmien virrassa.

Suomussalmella puuterminaaliin liittyvät asiat ovat olleet esillä eri muodoissaan kaksi valtuustokautta, siis ainakin kahdeksan vuotta.

Nyt ratahankkeeseen kytketty puuterminaali on tulossa Pesiönkylälle, jonne Ämmänsaaren kuormauspaikka siirtyy.

On tiedostettava, että puuterminaalihanke on verrattavissa aiempien vuosikymmenien sahateollisuuden tuomaan vireyteen. Puuterminaali on Hyrynsalmelle siunaukseksi, eikä sitä sinänsä vastusteta.

Mutta, tässä on iso mutta!

Sen paikka Hyrynsalmen sotahistoriallisen rautatieaseman, suojellun alueen ympäristössä pohjavesialueella ja käytännössä keskellä kylää on ehdottomasti väärä. Se on kunnan, Väyläviraston, Kainuun elinkeinotoiminnan, matkailun ja asukkaiden viihtyvyyden kannalta turmioksi. Eikä logistisesti asiaa ole kysytty edes rekkamiehiltä.

Väyläviraston ajama paikka Hyrynsalmen asemalle on kehityksen jarru ja kallis investointi. Hankkeen linjaukset on tehty "aita on matalin" -asenteella. Suunnitelma on täynnä ristiriitaisuuksia.

Väylävirasto tuntuu olevan suunnitelmissaan järkähtämätön. Miksi sijoittaa 81 miljoonaa euroa pelkästään puun kuskaamiseen? Sitä paitsi metsät ovat rajalliset, eikä puuralli pyöri ikuisesti. Rata pitkässä juoksussa ei tietenkään pääty Pesiönkylälle?

Tässä on asian ydin. Hyrynsalmi ei saa taantua vain pölkyn lastauspaikaksi. Hyrynsalmella riittää kuivaa kangasta terminaalille muualla vaikka "hyry mycke". Kunnan tuleekin olla kärppänä luomassa ratahankkeen siivellä uutta nousua vahvaksi elinvoimakeskukseksi.

Terminaali toisessa paikassa antaa tilaa vielä keksimättömille elinkeinoille. Ja aseman seutu vapautuu tulevalle matkustajaliikenteelle ja uusille innovaatioille.

Jos terminaali jää asemalle, Hyrynsalmi taantuu perspektiivittömäksi kyläksi. Juna viheltää ohi. Seuraava pysäkki onkin Kuusamo.

Raideliikenne on nousukiidossa, toisin kuin lentoliikenne. Nyt on uskallettava katsoa kauas! Myös Väyläviraston! Hyrynsalmella on elinvoimainen tulevaisuus!

Juha Hankkila

Kunnanvaltuuston ja -hallituksen jäsen,kuntavaaliehdokas (sd.)Hyrynsalmi