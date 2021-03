Lukijan mielipide: Onko Suomen demokratia turvattu?

USA:n viimeaikaiset tapahtumat osoittavat, ettemme voi luottaa demokraattisen päätöksentekojärjestelmämme vakauteen. USA:n kaksipuoluejärjestelmä suosii vastakkainasettelua, ja siltä osin Suomessa ja Euroopassa on demokraattisen päätöksenteon asema turvatumpi.

Sille, ettei republikaanien taholta noussut enempää vastustusta Trumpin politiikkaa kohtaan on varmaankin monia syitä. Mutta huolestuttavinta on käsitykseni mukaan se, etteivät kaikki Trumpin politiikkaa vastustaneet republikaaniset päättäjät rohjenneet nousta vastustamaan Trumpin hyökkäystä demokratiaa vastaan. Mutta kukapa järkevä ihminen ei miettisi, miten paljon riskiä politiikan takia kannattaa ottaa. Kaikki eivät ole Navalneja.

Poliittisesti motivoitua väkivaltaa ja vihapuhetta on jo nähty Euroopassa ja Suomessa. Kun toimittajia ja poliitikkoja uhataan väkivallalla, on tämä omiaan karsimaan politiikkaan lähtijöitä. Väkivallan ja vihapuheen kohteeksi hakeutuminen ei ole houkuttelevaa suurimmalle osalle ihmisistä.

Suomen lainsäädäntö on USA:sta poiketen monilta osin kunnossa myös vihapuheen osalta. Vaalilainsäädäntöä pitäisi kuitenkin tarkastella uudessa valossa viimeaikaisen kehityksen valossa.

Suomessa lähtökohtana on se, että kaikki voivat osallistua politiikkaan vapaasti. Se on hyvä periaate sinänsä. Demokratia on perustuslain keskeisin kohta. Suomessa on pidetty lähtökohtana sitä, että äänestäjät päättävät, kuka on sovelias.

Toimiiko tämä? Aiemmin ministerivastuulain mukaan tuomittu ministeri valittiin uudelleen eduskuntaan. Äänestäjät eivät tuominneet vaaleissa, kuten kaunis ajatus em. periaatteen mukaan olisi. Väkivaltaan, vihapuheeseen tai väkivallalla uhkaamiseen syyllistyneen henkilön äänestäjiltä ei voi odottaa tuomiota äänestyskopissa sen enempää em. ministerin tapauksessa.

Onko henkilö, joka on valmis väkivaltaan tai sillä uhkaamiseen sovelias poliittisiin luottamustehtäviin? Aikaisemmin rikoksesta tuomitulta voitiin oikeuden päätöksellä poistaa kansalaisluottamus ja sen myötä vaalikelpoisuus. Mielestäni vaalilainsäädännössä pitäisi nyt palata tähän ja poistaa vaalikelpoisuus henkilöiltä, jotka ovat syyllistyneet poliittisesti motivoituun väkivaltaan, väkivallalla uhkaamiseen, maalittamiseen tms. jotka siis kohdistuvat suoraan demokratiamme ydintä kohtaan.

Muutoksen voimaansaattaminen vaatisi ilmeisesti kahden kolmasosan enemmistön eduskunnassa. Tämä pakottaisi kaikki puolueet näyttämään todellisen karvansa, sitoutuvatko ne demokratiaan vai tukevatko ne ääriliikkeitä, jotka pyrkivät kumoamaan demokraattisen päätöksenteon. Poliittisen väkivalta tai sillä uhkaaminenhan merkitsevät joka tapauksessa pyrkimystä diktatuuria kohti.

Toinen uhka demokratialle sisältyy itse demokratiaan. EU:n sisältäkin löytyy kaksi valtiota, jotka ovat ajautumassa yksipuoluediktatuuriin vaalien kautta. Voisiko tämä tapahtua myös Suomessa? Siihen kai riittäisi se, että yksi puolue saavuttaisi ehdottoman enemmistön kaksissa eduskuntavaaleissa peräkkäin, mikä avaisi mahdollisuuden perustuslain muuttamiseen. Ei liene todellisuutta lähitulevaisuudessa.

Mutta Puolan ja Unkarin esimerkkien pohjalta asiaa pitäisi kuitenkin tutkailla ja ryhtyä tarvittaessa toimeen ajoissa. Kun vallan keskittyminen pääsee liian pitkälle, on myöhäistä.

Seppo Lappalainen

Kajaani