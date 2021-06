Lukijan mielipide: Otanmäen hammashoitolan lakkautus

Vuolijoella on ihmetelty Otanmäen hammashoitolan lakkautusta. Kajaanin kaupunki ja Kainuun sote eivät ole tiedottaneet Vuolijoen alueen asukkaita lakkautuksesta tai sen valmistelusta. Asia tuntui kuitenkin olevan monen tiedossa. Epäselvää oli, milloin lakkautuspäätös on tehty.

Asiaa selvittääkseni soitin hammashoidon ajanvaraukseen ja kyselin hammaslääkäriaikaa Otanmäen hammashoitolaan. Ajanvarauksesta kerrottiin, että hammashoitola suljetaan pysyvästi 31.5.2021. Henkilökunta kuulosti olevan varma, että hammashoitolaa ei enää syksyllä avata.

Otin yhteyttä Kainuun soteen ja sain tiedon, että sote on esittänyt kuntakierroksellaan Kajaanin kaupungille Otanmäen hammashoitolan lakkauttamista. Kainuun soten yhtymähallitus on kokouksessaan 10.5.2021 päättänyt "Muutoksista ja toiminnan rajauksista Kainuun sotessa kesällä 2021".

Kokouksen pöytäkirjaan on merkitty, että "Otanmäen hammashoitola on suljettu 31.5.2021 alkaen". Muihin palveluihin on merkitty palvelun avautumisaika loppukesästä. Soten mukaan asiaa käsitellään ja mahdollisia lakkautuspäätöksiä tehdään soten yhtymähallituksessa 16.6. tai myöhemmin kesän aikana.

Myös Vuolijoen terveysaseman ja neuvolan jatko on epävarmaa. Kainuussa ja Kajaanissa tuntuu olevan tapana, että päätösten valmistelusta ei tiedoteta silloin, kun asioihin voitaisiin vielä vaikuttaa. Mikä on palveluiden alasajosta saatava todellinen säästö? Mikä on Vuolijoen alueen sote-palveluiden lakkautusten merkitys koululaisille, lapsiperheille, eläkeläisille tai Skoda Transtechin työntekijöille?

Hammashoitolan ja terveysaseman lakkauttamiset eivät ainoastaan heikennä Vuolijoen alueen houkuttelevuutta. Ne heikentävät myös alueen elinvoimaa, sillä mukana lähtee merkittävä määrä työpaikkoja.

Otanmäestä on Kajaaniin yhtä pitkä matka kuin Paltamosta ja Sotkamosta. Vuolijoen ja Ristijärven taajamat ovat yhtä kaukana Kajaanista. Se, että Vuolijoki on osa Kajaania, ei lyhennä asukkaiden matkaa Kajaanin palveluiden äärelle.

Vetoan 16.6. kokoontuvaan Kainuun soten yhtymähallitukseen, että Otanmäen hammashoitola sekä Vuolijoen terveysasema ja neuvola on säilytettävä.

Toisaalta olisi kohtuullista, että asia laitetaan pöydälle siihen saakka, kunnes uudet valtuutetut astuvat syksyllä toimeensa. Tällä tavalla annetaan kuntalaisille mahdollisuus ottaa kuntavaaleissa kantaa tuleviin päätöksiin.

Tea Heikkinen

kuntavaaliehdokas (ps.)

Kajaani